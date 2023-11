Nylig anslo Virke at vi kommer til å bruke 133 milliarder kroner på julehandlingen i år.

En del av dette går også til adventskalendere, noe mange kjærestepar investerer i.

For noen er det gøy, for andre kan det være et ork,

Men må egentlig begge gi kalender til hverandre?

Nei, mener parterapeut og sexolog Camilla Sørensen.

– Ikke et julemenneske

Om man ikke får en i retur, sier Sørensen at det ikke nødvendigvis betyr at den andre ikke bryr seg om deg eller elsker deg.

– Man viser kjærlighet på ulike måter, påpeker eksperten.

Silje synes det er fint å vise litt ekstra omsorg og tid til sine nære og kjære i jula, og det gjør hun blant annet ved å lage pakkekalender. Foto: privat

Det er Silje Pedersen (36) enig i.

Hun har vært sammen med kjæresten sin i to og et halvt år.

For første gang skal hun lage pakkekalender til ham.

Bak lukene gjemmer det seg blant annet sjokolader og noen aktiviteter de skal gjøre sammen.

Men hun har ingen forventninger om å få en kalender selv.

– Han er ikke er et julemenneske. For hans del kunne nok jula gått forbi i stillhet.

Likevel finner Silje mye glede i å gi ham en kalender, og hun understreker at de viser kjærlighet på litt forskjellige måter. Kjæresten er for eksempel flink til å arrangere reiser.

NRK har vært i kontakt med kjæresten, som ikke ønsker å kommentere saken. Han har godkjent at NRK omtaler den.

Laget dorullnisse-kalender

Susanne Høyem (23) og Benjamin Trondsen (25) har vært sammen siden vinteren 2021.

Mens Susanne var vant til et litt større opplegg rundt julekalendere fra barndommen av, var Benjamin vant til å få flax-kalender av bestemor.

Så da Susanne stilte med en storstilt julekalender i fjor, med bilder av kjæresteparet og sjokolader i lukene, ble Benjamin veldig glad.

– Men så langt hadde jo ikke jeg tenkt en gang, humrer han.

Kjæresteparet er begge glade i kvalitetstid, og Benjamin setter stor pris på at Susanne gjør litt ekstra stas på førjulstida. Foto: Privat

Derfor ønsket han å bidra med litt kreativitet til årets julekalender.

Men han innrømmer at kreativiteten kanskje ikke er helt på linje med kjærestens.

Til gjengjeld fikk Susanne seg en god latter av Benjamins livlige forslag om å lage 24 dorullnisser.

Selv om det ikke blir dorullnisser på Susanne i år, hadde hun nok blitt glad for det: Paret er enige om at det ikke trengs noe stort og dyrt for at det skal bety mye.

– Det er viktig å verdsette de små tingene, sier han.

Mens Benjamin holder det som gjemmer seg bak årets luker til Susanne hemmelig, er Susanne villig til å dele litt om sine planer.

Siden kjæresteparet er veldig glade i å gjøre aktiviteter sammen, kan det hende seg at det gjemmer seg en liten gå- eller kafétur i lukene til Benjamin.

Og hvis han er heldig; kanskje også en liten sjokoladebit.

I førjulstida bidrar tanken som Susanne legger i julekalenderen til at Benjamin føler seg nærmere henne. Foto: Privat

Viktig å snakke sammen

Parterapeut og sexolog Camilla Sørensen forteller at det viktigste med julekalenderne gjerne er det emosjonelle og tanken bak.

Og dersom man har et behov for å få en kalender i retur for å føle seg elsket, går det jo an å ha en samtale om det, sier parterapeuten.

Parterapeut Camilla Sørensen sier det er alfa og omega å basere julekalenderen på partnerens kjærlighetsspråk. Foto: Ida Erlandsen

Sørensen forteller at man skiller mellom fem ulike kjærlighetsspråk: Anerkjennende ord, tid, gaver, tjenester og fysisk berøring.

– Det er utrolig viktig å finne ut av hva kjærlighetsspråket ditt og partnerens er.

En kalender er nemlig en gyllen mulighet til å vise kjærlighet på partnerens måte.

Har man for eksempel fysisk berøring som kjærlighetsspråk, anbefaler parterapeuten at man bak luken gjemmer en massasje eller en god klem.

Og er man et eldre par som leter etter noe som kan gi en ny gnist, kan også julekalenderen være en god idé:

Benjamins sjokoladekalender fra Susanne i fjor kan passe like godt for et ungt som et eldre par, mener sexologen. Foto: Privat

– Da kan det være lurt å tenke seg tilbake i tid og tenke seg til hva partneren pleide å sette pris på før, sier Sørensen.

Single? – Lag en selv!

For de av oss som er single, finnes det også råd og tips til hvordan man kan få seg selv til å føle seg elsket:

– Kjærlighetsspråk er ikke bare noe du skal gi bort, men også noe du skal gi til deg selv, forklarer eksperten og legger til:

– Er kjærlighetsspråket ditt fysisk berøring, kan du booke en massasjetime. Er det anerkjennende ord, kan du skrive ned noen gode ord til deg selv.

Så er det tross alt sannsynligvis enklere å lage en julekalender til seg selv, fordi man kanskje vet hva man selv trenger.