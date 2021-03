Fredag legges den nye stortingsmeldingen fram.

Den skal blant annet vise hva slags ambisjoner regjeringen har for nettopp museene fremover.

Men i Nord-Norge er man ikke fornøyd med sin del av potten.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland konstaterer at Norsk Folkemuseum i Oslo får 15 millioner mer enn alle de nordnorske museene til sammen.

– Norsk folkemuseum er et veldig flott museum, men den forteller kun en del av historien om utviklingen av Norge, sier Norvoll.

Norsk luftfartsmuseum i Bodø. Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Mer enn bare stabbur og stavkirke

I statsbudsjettet er det satt av 2,28 milliarder til museer i Norge.

163 millioner av dem går til Nord-Norge, mens 178 millioner skal gå til Norsk Folkemuseum på Bygdøy, ifølge beregninger fylkesrådet i Nordland har gjort.

Totalt får museene i Oslo nesten 50 prosent av hele pakken.

Norvoll understreker at han ikke kritiserer museene i Oslo, men han vil ha fram at nordnorsk historie er viktigere enn bare 7 prosent av budsjettet.

Tomas Norvoll (Ap), fylkesleder i Nordland, foran Stormen kulturhus i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er klart at når de store pengene brukes på å løfte frem bondekulturen på Østlandet, altså stabbur og stavkirke, så gir det et lite balansert bilde av hva dette landet har vært og hvordan vi har kommet dit vi er i dag.

Det er andre ting som har vært, og som er bærende i Norge, mener han.

– Det er kystkulturen og fisket som har vært det bærende i Norge, alltid. Det er der verdiene er skapt, og vi er nødt til å ha en balanse der dette kommer bedre frem.

Raja vil snakkes

I tillegg mener Norvoll at post 70, som omhandler nasjonale kulturbygg, burde gi mer til nordnorske prosjekter.

Eksempelvis mener han at prosjektet SKREI i Lofoten, The Whale på Andøy og Nordområdemuseet i Tromsø burde vært en del av denne posten.

I stedet får Nord-Norge kun 4,6 prosent av disse midlene, som er 75,5 millioner av rundt 1,6 milliarder.

Kulturminister Abid Raja (V) hadde i går ikke tid til å la seg intervjue. I stedet sendte han NRK en lydfil med hans uttalelse.

Her ber han Norvoll om et møte etter at han har lagt fram stortingsmeldingen for Kongen i statsråd, fredag.

– Det er slik med stortingsmeldinger at jeg skal fortelle Kongen om det først, og det skal jeg gjøre klokken 12. Etter det skal jeg presentere innholdet i meldingen på Teknisk Museum i Oslo, og det vil bli strømmet direkte. Jeg anbefaler Norvoll og kollegene hans å følge med, og da er jeg sikker på at vi har mye å snakke om etterpå, avslutter han.