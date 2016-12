To tiltalt for Korgen-ranet

To og et halvt år etter det brutale ranet der en kvinne ble overmannet og bundet i sitt eget hjem må en mann (27) og en kvinne (26) svare for handlingene i retten, skriver Rana Blad. Begge tiltalt for grovt ran, som har en strafferamme på inntil 12 års fengsel. Saken skal gå i Rana tingrett i februar.