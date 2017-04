To funnet etter leteaksjon ved Sulis

Ifølge Avisa Nordland er de to funnet i god behold. De to skal ifølge avisa ha fått problemer med skuteren, som gjorde at de ikke kunne returnere til hyttebyen.

– De skulle på en liten skutertur i går og var ikke kommet tilbake 05.00 da politiet ble varsla, sier operasjonsleder Ina Selfors ved Nordland politidistrikt.

Fra norsk side ble det rekvirert en snøskuter fra Røde Kors, politiet, samt Sea King som har fått tillatelse til å gå over svensk grense for å være med i letinga der.

– Det er to nordmenn som har flytta til Sverige, og som er kjent i området der. Det er fint vær i området og de er ikledd skuterklær begge to, sa Selfors.

Ifølge politiet har det vært godt vær i området og de to skal være godt kjent der.