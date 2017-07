To fiskere måtte reddes opp av Saltstraumen

Ved 1-tiden natt til søndag meldte politiet om en båt som hadde kantret i Saltstraumen. Sterk strøm skapte en bølge som gjorde at båten til to lokale gutter kantret.

Heldigvis fikk en annen fritidsbåt reddet fiskerne over i sin båt, og Kystvakten var like i nærheten.

– Vi var ute på et annet oppdrag i Saltfjorden, og kom oss derfor raskt til stedet. Begge var på et tidspunkt i vannet, og ble tatt over i en annen båt de kjørte sammen med, sier skipssjef Geir Martin Leinebø på kystvaktskipet «Sortland» til NRK.

Krevende operasjon

Saltstraumen regnes som en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer – vannet kan komme opp i en fart på 20 knop, eller 40 kilometer i timen.

En 16, 5 fots Ranafisk kantret i Saltstraumen natt til søndag. Foto: Kystvakten

Kystvakten fikk slept den kantrede båten i land, men den sterke strømmen gjorde det krevende for Kystvakten.

– Det var en vanskelig og krevende operasjon, og vi måtte ut med en lettbåt til for å klare å få i land båten, men vi fikk slept den trygt i havn der, sier Leinebø.

– Glade for at det var båt i nærheten

Operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt forteller at de to unge fiskerne ikke hadde behov for helsehjelp.

– Vi snakket med de to involverte, og de er selvfølgelig glade for at det var andre i umiddelbar nærhet med båt. Heldigvis gikk det bra, sier Bech.

Saltstraumen er i dag et eldorado for både dykkere og fiskere, og en viktig turistmagnet i regionen.