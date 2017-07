Tiltalt for seksuell omgang med pasienter: – Fryktelig lei meg

En mannlig, tidligere sykepleier i 50-årene står tiltalt i Salten tingrett for å ha tilegnet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot to kvinner, men har kun erkjent skyld for tiltalepunktene som gjelder én av de to kvinnene.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene. Han er også tiltalt for å ha opptrådt uforsvarlig overfor en tredje pasient.

– Det er snakk om en svært alvorlig tiltale. Det er en psykiatrisk sykepleier som skal ha forgrepet seg mot psykisk syke pasienter, sa aktor Alf-Anton Røst da rettssaken startet mandag.

– Fryktelig lei meg

Den tiltalte mannen fortalte at han hadde ansvaret for om lag 20 pasienter, som han bisto med medisinering og praktiske ting. Pasienten som mannen har innrømmet seksuell kontakt, med slet ifølge tiltalte med angst, depresjon, rus og søvnproblemer.

– Jeg husker ikke hvordan det startet, men er fryktelig lei meg for det som har skjedd. Hun var en aktiv deltaker, men det var mitt ansvar, sa mannen, som nektet for at han hadde skjenket kvinnen alkohol.

Han forklarer at han så en samtalepartner i kvinnen, og at det aldri burde utviklet seg til noe annet.

– I ettertid har jeg hatt mange tanker. Jeg angrer dypt på det jeg har gjort. Hun sliter med angst og utrygghet, men hun trenger ikke være redd for meg. Jeg vil aldri oppsøke henne, og hun må ikke føle skyld for det er ene og alene min feil.

Ukentlig seksuell omgang

Den fornærmede kvinnen fortalte i videoavhør mandag at hun først var skeptisk til den tiltalte, men at det etter hvert viste seg at han var «verdens snilleste mann».

Omtrent ett år etter første møte mellom pasient og behandler hadde den tiltalte seksuell omgang med den fornærmede kvinnen første gang. Etter hendelsen forklarte hun at hun forsøkte å fortrenge hendelsen, og at hun hadde det vanskelig. Ifølge kvinnens forklaring fortsatte den seksuelle omgangen ukentlig over en periode på 6–7 måneder.

Etter et halvt års tid forteller hun om panikk og angstanfall. Den seksuelle omgangen skal ha funnet sted både i arbeidstid og på fritiden.

Kvinnen sier at tiltalte sa at hun ikke måtte fortelle noen om det, fordi han da ville miste jobben.

Saken oppdateres.