Psykiatrisk sykepleier tiltalt for seksuelle overgrep mot to pasienter

Det er svært alvorlige beskyldninger mannen i slutten av 50-åra må svare for i Salten tingrett i dag. Ifølge tiltalen har mannen forgrepet seg seksuelt mot to av sine kvinnelige pasienter mens han jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune.

Kvinnene hadde psykiske lidelser og den ene var også lettere psykisk utviklingshemmet. Overgrepene skal ha skjedd hjemme hos kvinnene.

For den ene av kvinnene skal overgrepene ha skjedd over en periode på om lag fire år. Det andre forholdet skal ha pågått i litt over et halvt år.

I tillegg skal mannen ved en eller flere anledninger hatt med alkohol til kvinnene sjøl om de begge, ifølge tiltalen, hadde en problematikk knyttet til alkohol.

Han skal også ha sendt en av kvinnene tekstmeldinger med seksuelt innhold og gitt henne en vibrator.

Varslet ikke om pårørende

Mannen er også tiltalt for å ikke ha varslet annet helsepersonell eller pårørende om helsetilstanden til en tredje kvinnelig pasient han hadde ansvar for. Kvinnen skal ha blitt stadig dårligere og sjøl om mannen var bekymra for henne ga han ikke beskjed videre. Kvinnen døde til slutt i hjemmet sitt.

For overgrepene er mannen tiltalt for overtredelse av Straffelovens §193 som åpner for en straff med fengsel på inntil seks år.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Salten tingrett.

Det har ikke lykkes NRK å få tak i hverken den tiltaltes forsvarer, aktor eller bistandsadvokaten.