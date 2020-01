Tidligere kommuneansatt tiltalt for overgrep

Mannen er tiltalt for ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år.

Rettssaken starter i tingretten mandag 27. januar.

Ifølge tiltalten skal overgrepet ha skjedd på et kontor i rådhuset i den aktuelle kommunen i Nordland.

Mannen, som nå er i 50-årene, skal ha bedt jenta om å kle av seg før han låste døra og forgrep seg på henne. Jenta skal ha sagt nei og bedt mannen om å la henne være.

Var verneombud

Mannen har vært ansatt og har også vært verneombud i den aktuelle kommunen.

NRK har snakket med mannens forsvarer, Monica Samland. Hun forteller at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener det som står i tiltalen aldri har skjedd. Han mener han aldri har møtt fornærmede heller, sier hun til NRK.

– En alvorlig sak

Statsadvokat Erik Thronæs er aktor i saken.

– Dette er en alvorlig sak som dreier seg om påstått voldtekt av en mindreårig.

Overgrepet skal ha skjedd høsten 2009 eller høsten 2010.

– Det kan alltid være litt usikkerhet knyttet til når noe har skjedd, derfor har vi formulert oss sånn i tiltalen.

– Hvorfor kommer saken opp først nå?

– Rent generelt er det ikke uvanlig at det tar noe tid fra et offer mener seg utsatt for et overgrep til handlingen blir anmeldt. I denne konkrete saken er det også en konkret grunn for at det er sånn, men det ønsker jeg ikke å si noe om nå. Det tar jeg i retten, sier Thronæs.

NRK har vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat, Wenche Brandstad, som ikke vil uttale seg om saken før rettssaken begynner.