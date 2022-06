Frykter du å bli svindlet på ferie? Her er ekspertenes råd

To år med pandemi har begrenset nordmenns reiseaktivitet betraktelig.

Nedstenging og reiserestriksjoner har gjort at mange har holdt seg hjemme.

Nå melder reiseselskapene om stor pågang fra reiselystne nordmenn.

Men utenlandsreiser kan også åpne for å bli svindlet.

– Mitt beste råd er at det er lov å være litt skeptisk.

Det sier Sebastian Claydon Takle til NRK.

Han er avdelingsleder for Financial Cyber Crime Center i DNB.

Sebastian Claydon Takle oppfordrer norske turister til å være oppmerksom: – Det er alltid noen som forsøker å lure oss for å få tak i pengene våre, uavhengig av hvordan vi velger å betale, sier han. Foto: PRESSEFOTO / DNB

Ikke la deg presse

De har sett en oppsving i saker fra Kanariøyene hvor enkelte blir lurt inn i elektronikkbutikker og villedet til å kjøpe nettbrett og annen elektronikk. Ofte til en altfor høy pris.

– Som regel ser man at det man har gått med på er for godt til å være sant, eller at man hadde en følelse av at noe var galt. Det er viktig at man stopper opp, snakker med noen andre og ikke lar seg presse til å gå med på det som skjer, råder han.

Nettopp kjøp av elektronikk, tepper, gull og smykker til altfor høy pris, er områder hvor turister lett kan gå i fella. Samtidig er det lurt å være oppmerksom når man betaler.

Noen svindelmetoder i Syden Ekspandér faktaboks Kvinner gir deg en blomst eller rosmarinkvist og vil lese tarotkort. Målet er å distrahere deg mens de eller noen andre stjeler fra deg

Jenter som bader nakne på kvelden. De roper på en guttegjeng og inviterer dem til å svømme med dem. Mens ofrene er i vannet, stjeler noen medhjelpere verdisakene

Eldre blir lurt til å kjøpe andel i timeshare-leiligheter med kontrakter som er vanskelig å komme seg ut av

Du blir trukket store summer for forsikringer eller andre tilleggsprodukter i ettertid, selv om du har sagt nei til disse, eller ikke er blitt spurt

Kjøp av gullsmykker som viser seg å være falskt gull. Dette gjelder stort sett salg på organiserte og billige omvisningsturer Kilder: Forbruker Europa og Policia de Palma

– I utgangspunktet er det trygt å bruke kortet når man er på reise. De siste årene har mange land gjennomgått en digitalisering som gjør at kortbetalinger er både tilgjengelig og praktisk, sier Takle, og fortsetter:

– Men det er viktig å være bevisst på at det finnes aktører der ute som ikke vil deg godt. Det er alltid noen som forsøker å lure oss for å få tak i pengene våre, uavhengig av hvordan vi velger å betale.

Trygt å betale med kort

Han får støtte fra Ida Marie Edholm. Hun er svindelekspert i Nordea.

– Det er viktig at man hele tiden er med kortet. Ikke gi det fra deg når du betaler, slik at de kan ta det med seg. Men generelt er det trygt å betale med kort, sier hun.

Takle påpeker at det er viktig å være sikker på at det faktisk er riktig beløp som er slått inn på bankterminalen.

– Flere og flere terminaler i utlandet går nå over til kontaktløs betaling. Jeg anbefaler at man ikke gir fra seg kortet, men selv «bipper» kortet når man ser at riktig beløp er tastet inn. Ved kjøp av gull, diamanter og andre eksklusive varer, bør man be om et sertifikat.

Ida Marie Edholm er Nordeas svindelekspert. Hun oppfordrer turister til ikke å gi fra seg betalingskort. Foto: Presse / Nordea

Så hva gjør man hvis man oppdager at man er svindlet?

– Det viktigste er å melde fra til banken med en gang. Da kan vi hjelpe deg videre. Kanskje vi må reklamere på noen transaksjoner, resette noen sikkerhetsinstrumenter eller ordne nytt kort. Uansett er det viktig at vi får beskjed så fort som mulig, sier Takle.

– Det kan være lurt å ha med seg flere bankkort, slik at man har mulighet til å betale, selv om et av kortene blir sperret, sier Edholm.

Tips for bruk av kort på ferie Ekspandér faktaboks Ha alltid med minst to kort på ferie i tilfelle noe skulle skje med ett av kortene.

Oppbevar kortene på ulike steder i tilfelle tyveri, slik at du unngår å miste alle.

Hvis et kort kommer på avveie, sperr det umiddelbart.

Lær pin-koden utenat. Den skal ikke oppbevares sammen med kortet.

Ha kortet under oppsyn hele tiden ved betaling. Ikke gi fra deg kortet i butikk, bar eller restaurant. Bli heller med bort til betalingsterminalen.

Legg inn SMS-varsling på beløp over en valgt størrelse på kortene dine slik at du får melding når kortene blir benyttet.

Sjekk at beløpet stemmer før du betaler. Når du tæpper kortet og/eller taster inn pin-koden, så godkjenner du samtidig beløpet som belastes kortet.

Skjul inntasting av pinkode selv om du ikke ser noen i nærheten. Minibanker eller bensinpumper kan ha påmontert kopieringsutstyr, såkalt skimming.

Ta vare på kvitteringer og kontroller mot kontoutskriften eller kredittkortfakturaen når du kommer hjem.

Ved kjøp av varer i utlandet, sjekk alltid at prisen samsvarer med det du betaler.

Bruk kredittkort når du bestiller reise, hotell, fly eller leiebil, så slipper du reservasjoner på brukskontoen din. Kilde: DNB.

Bruk kredittkort

– Vi får ganske mange henvendelser på problemer knyttet til ferie, men at man føler seg lurt betyr ikke nødvendigvis at man er svindlet.

Det sier Linn Hogner Jahr, direktør for Forbruker Europa, og fortsetter:

– Det kan være at man får avbestillinger rett før avreise, eller at man er uenig i vilkår eller betaling, eller at det oppstår misforståelser. Ellers vil det for eksempel være at man har leid en feriebolig som ikke eksisterer. Har vil det ofte være vanskelig å vite hvem «selger» er, og de bruker ofte fiktive navn, sier hun

Tips hvis du skal leie ferieleilighet Ekspandér faktaboks Sjekk anmeldelser fra andre leietakere, enten på nettstedet du bestiller gjennom eller på f.eks. Tripadvisor.

Betal med kort – da kan du ha mulighet til å reklamere til banken hvis det skulle gå galt.

Sjekk hvem utleier er. Er det en privatperson eller et firma? Vær oppmerksom på at noen selskaper kun er formidlere som ikke påtar seg ansvar for leieforholdet.

Leiekontrakten skal spesifisere nøyaktig hva du betaler for og hva den totale prisen er. Ekstrakostnader ved lån av sengetøy, rengjøring og lignende bør være regulert i kontrakten.

Depositumet skal ikke være uforholdsmessig stort – 10 prosent av leieprisen kan være rimelig, mens mer enn 25 prosent helt klart er for mye.

Ta skjermdump underveis, slik at du holder oversikt. I tillegg har du dokumentasjon ved en eventuell klagesak i etterkant.

Klag raskt til utleier dersom det skulle oppstå problemer. Kilde: Forbruker Europa

Generelt anbefaler Forbruker Europa å bruke kredittkort på reiser.

– Da får du mulighet til å benytte kortreklamasjon, som er en rask og effektiv måte å få pengene tilbake på. Hvis man opplever svindel bør man ta vare på all dokumentasjon. Dersom det dreier seg om svindel, bør man ta kontakt med politiet, sier hun.

Blir du utsatt for svindel kan ikke reiseforsikringen hjelpe deg, sier Andreas Bibow Handeland. Han er kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring. Foto: KILIAN MUNCH

Forsikringen hjelper ikke

Andreas Handeland er kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring. Han er klar på at reiseforsikringen ikke dekker underslag og bedrageri.

– Vi erstatter tyveri og ran, så lenge det kan knyttes opp mot en hendelse. Så da trenger vi en politianmeldelse.

Handeland oppfordrer reisende til å unngå å gå rundt med for mye kontanter.

– Vi opplever med jevne mellomrom saker med kunder som har gått rundt med for mye kontanter. Det skjer ikke ofte, men det skjer. Så unngå for mye kontanter i lommene, så slipper man å bli et attraktivt offer.