Svenskehandel på vei tilbake til gamle høyder – alkoholsalget i Norge stuper

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser en nedgang i alkoholomsetning i Norge.

Nedgangen i det totale salget ved norske vinmonopol, ølutsalg og butikker fra 1. kvartal i 2021 til 1. kvartal i 2022 var på rundt 9 prosent.

Endringen i alkoholomsetningen på vin var på hele 15 prosent på ett år.

Andrine Elise Rasmussen og Håvard Bergseng Rødsand har begge en klar oppfatning av hva årsaken kan være:

– Jeg tror det kan ha mye med å gjøre at folk ikke har vært like mye ute på grunn av koronapandemien, sier Rasmussen.

Håvard Bergseng Rødsand stiller seg bak forklaringen til Rasmussen.

Oppfatningen til Håvard og Andrine kan se ut til å stemme overens med tendensene man ser i samfunnet.

Mer svenskehandel og uteliv

Tallene tar ikke høyde for verken taxfree-salg eller grensehandel. Restaurant- og barbransjen er heller ikke inkludert i den ferske statistikken.

Administrerende direktør Tanja Elisabeth Hunter i Vinmonopolet er ikke overrasket over tallene fra SSB.

Koronapandemien og strenge innreiserestriksjoner gjorde at grensehandelen stupte i 2020 og i første del av 2021.

Det førte til et omsetningshopp for norske dagligvarebutikker og for Vinmonopolet.

Tanja Elisabeth Hunter i Vinmonopolet mener at tallene fra Statistisk sentralbyrå ikke er overraskende. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vinmonopolets omsetning har fulgt smittevernrestriksjoner, stengte grenser og tilnærmet null uteliv. Nå som det har åpnet opp igjen og nordmenn reiser igjen, ser vi også i våre tall at omsetningen går ned.

Nordmenn strømmer nemlig til Sverige igjen for å handle. De siste tallene viser at svenskehandelen nesten er på nivå med salget før pandemien.

Ifølge de nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå endte grensehandelen på 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år.

Ved samme periode i 2021 hadde SSB for få observasjoner til å kunne beregne beløpet, men estimerte grensehandelen til 20 millioner kroner.

Nordmenn strømmer igjen til Sverige for å handle. Dermed er antallet reiser og omsetning på vei tilbake til gamle høyder. Foto: Geir Olsen

– Det er markant økning i svenskehandelen utover andre kvartal 2022. De siste tallene viser at vi nesten er tilbake på normale nivåer, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB til NTB.

I mars i år handlet nordmenn varer for 710 millioner kroner i Sverige fordelt på 423.000 dagsturer, viser tall NTB har fått fra DNB over nordmenns kortbruk i Sverige.

Selger mer alkoholfritt

Samtidig som omsetningen av alkohol går ned, merker Vinmonopolet en økning i salget av drikkevarer uten alkohol.

– Vi er veldig glad for å se at alkoholfritt det vokser faktisk mer enn andre ting i våre butikker. Det har pågått i noe tid, og fortsetter å vokse, sier Hunter.

De siste årene har utvalget av alkoholfritt øl blitt mer og mer populært. Flere og flere produsenter kommer med nye varianter. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av og til tror mye av grunnen til nedgangen skyldes gjenåpningen av samfunnet.

– Omsetningen har gått ned en del, som nok skyldes at samfunnet har åpnet igjen etter koronaen. Samtidig er ikke omsetningstallene nede på 2019–2020 nivå, som tyder på at man enda ser en korona-effekt på tallene, sier Kaski.

Kaski håper omsetningen vil stabilisere seg, og tror det vil være lettere å sammenligne tallene etter hvert som det går lengre tid.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av og til tror mye av grunnen til nedgangen i alkoholomsetning skyldes koronaeffekten. Foto: Bård Gundersen

– Det er bra dersom omsetningen begynner å normalisere seg på det nivået det har vært før pandemien.

– Så blir det spennende og se andre og tredje kvartal i år, når vi går inn i perioder der det ikke har vært noe nedstenging, da blir tallene enda mer sammenlignbare.

Kaski tror at nedgangen ser større ut på blant annet vin skyldes nettopp denne koronaeffekten.

Statistikken fra SSB omhandler altså kun den alkoholen som selges i butikk og på Vinmonopolet. Alkoholen som konsumeres på restaurant og bar er derimot ikke inkludert i tallene.

Så kanskje vi nå ikke drikker mindre hjemme, men mer på byen og i utlandet?

– Nå når restauranter og andre type serveringssteder i større grad er åpen, og man har muligheten til å reise, så er det nok naturlige at omsetningen har gått ned.