Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er eit stort arbeid som no må gjerast for å spore smitta, seier Tore Bratt, kommunikasjonssjef ved Helgelandssjukehuset.

Natt til laurdag kom nyhenda at ein svensk sjukepleiarvikar ved sjukehuset i Sandnessjøen har testa positivt for Covid-19.

– Vi har sett i gang eit stort arbeid med å spore smitte, varsle dei pårørande og finne ut av kva andre pasientar som eventuelt har vore i kontakt med sjukepleiaren, seier Bratt.

Kommunikasjonssjef ved Helgelandssjukehuset, Tore Bratt, seier sjukehuset ved Sandnessjøen var godt budd på eventuell koronasmitte. Avdelinga som no er stengd er nett den som var budd på å handtere covid-pasientar. Foto: Bjorn Leirvik

15 pasientar i isolasjon

– Vi har heldigvis budd oss godt. Det planverket vi har laga for covid-19-smitte ved sjukehusa våre vart sett i gang med det same, seier Bratt.

Den kirurgiske avdelinga ved sjukehuset der pleiaren arbeidde, er no stengd ned. 15 pasientar er isolerte i grupper og tilsette er sett i karantene.

– Dette er den avdelinga i Sandnessjøen som vi har budd for å arbeide med covid-pasientar, seier Bratt.

Den koronasmitta sjukepleiaren testa positiv for korona fredag kveld, men hadde ikkje symptom. Det betyr likevel at hen kan smitte andre. Sjukehuset ynskjer å forsikre seg om at det ikkje er snakk om ein falsk positiv test, og ventar difor test nummer to laurdag kveld.

– Hensikta er å avklare om det vi fekk fredag kveld er ein sokalla negativ positiv test. Vi vil avdekke 100 prosent om vedkommande har covid-smitte, seier Bratt.

– Resultatet av prøve nummer to får vi vonleg laurdag kveld.

Vanleg drift

Pasientar med akutt behov for kirurgi vert sendt til sjukehuset i Mo i Rana. Elles går drifta av sjukehuset i Sandnessjøen som vanleg, i alle fall inntil noko anna vert bestemt. Sjukehuset vurderar fortløpande korleis situasjonen utviklar seg.

– Det vert slik inntil vi har fått avklart situasjonen i Sandnessjøen, seier Bratt.