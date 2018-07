Svenske likhunder skal finne savnet 23-åring: – De har en fantastisk luktesans

I morgen ankommer de svenske likhundene Øksnes, og går i gang med søket etter savnede Truls Henrik Johansen.

– Hunder har en fantastisk evne til å lukte ting, sier nestkommanderende ved Forsvarets Hundeskole, Amund Haarstad, og fortsetter:

– Liklukt og menneskelukt har relativt sterk luktsignatur og er noe av forklaringen på at hunder markerer på lange avstander, forteller Haarstad.

Nestkommanderende ved Forsvarets Hundeskole, Amund Haarstad. Foto: Forsvaret

Han kan ikke uttale seg om hvordan svenskene trener opp sine likhunder, men deler sin kunnskap om hvordan forsvaret trener opp sine hunder.

– Det vi har sett når det gjelder å lete etter folk og substanser under vann, er at vannet er ganske flyktig, og avgir ganske mye lukt til overflaten. Det er også en del vind og bevegelse av luft på overflaten av vannet, så hundene fanger lett opp luktmolekyler, forteller Haarstad.

Likhundene ankommer Øksnes i morgen

De svenske hundene er i stand til å markere på duftspor, selv når det dreier seg om lik eller likdeler som ligger under vann.

Nå håper innsatsleder i Nordland politidistrikt, Jørn Karlsen, at hundene kan være med på å finne den savnede 23-åringen.

– På mandag fikk vi svar fra svenske politimyndigheter at de stiller med to hundeførere og likhundene til vår disposisjon. Vi har fått bekreftet at de vil reise mot Øksnes i dag, og at de starter søket i morgen.

Karlsen forteller videre at grunnen til at det må leies inn hjelp fra Sverige, er at Norge ikke har den spesialkompetansen når det kommer til hundesøk etter lik på sjøen.

– Hva er spesielt med kompetansen til de svenske likhundene?

– De er spesialtrent til å finne lik som ligger i sjøen. De norske politihundene egner seg best til å finne ting på land, forteller Karlsen.

Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Truls Henrik Johansen dro ut i båt sammen med tre andre menn i to småbåter, to i hver båt. De fire skal ifølge VG ha vært på Skipnes til klokken 2, før de dro ut med båtene som så gikk på et skjær. Hva som er hendt i tidsrommet før tre av mennene ble plukket opp av en redningsskøyte rundt klokken 4.15, er usikkert. En 35 år gammel mann, som skal ha sittet i båt med Johansen, er siktet for uaktsomt drap, og ifølge VG avfyrte han på et tidspunkt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen forsvant. På fredag ble to av de tre som er siktet i saken sluppet fri fra varetekt. Den 35 år gamle mannen som var i samme båt som Johansen sitter fortsatt i varetekt og er siktet for uaktsomt drap eller å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Han er varetektsfengslet frem til 19. juli og politiet har enda ikke tatt stilling til om man skal be om forlenget fengsling, fortalte påtaleleder i Nordland, Stig Morten Løkkebakken, i pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

Roser lokalbefolkningen

Leteområdet som likhundene skal søke i, er samme område hvor det ble benyttet ROV-søk i helga.

– Området vi leter i ligger i Øksnes kommune, der den savnede forsvant for en måned siden. Det er summen av etterforskning og søk vi har gjort, som gjør at vi valgte å bytte søkeområde før forrige helg.

Det er mange ressurser i sving på søkestedet, og innsatslederen roser alle de frivillige og lokalbefolkningen som har bidratt i letingen.

– Vi har hatt et voldsomt engasjement blant lokalbefolkning, og frivillige. Punkt en er å finne savnede. Og vi fortsetter med det.

Amund Haarstad forteller at det er mye som kan påvirke hvor langt unna et lik en hund kan markere.

– Det er vanskelig å anslå et nøyaktig tall, ettersom det er mange faktorer som spiller inn. Topografi, vindretning og været har stor innvirkning på dette.