– Jeg er på vei til Trondheim fra Bodø, via Sandnessjøen. Flyet ble kansellert og jeg har fått en matkupong på 150 kroner. Det rekker kanskje til en pakke kjeks, sier Vebjørn Berg på Bodø lufthavn.

Sarkasmen i svaret hans er berettiget. Prisen på varer på norske flyplasser kan gjøre det kostbart å reise med fly.

Vebjørn Berg er oppgitt over de høye prisene på norske flyplasser. Foto: Kasper Holgersen / NRK

For eksempel er literprisen på Imsdal 78,46 kroner på Point på Bodø lufthavn, 70 kroner på Narvesen i Bodø sentrum og 31,38 kroner på Coop Extra.

Flere av varene på flyplassen har mer en dobbelt så høy pris som det du finner utenfor flyplassen.

Det har nederlandske Martin Kelhout fått med seg.

– For oss turister er alt dyrt i Norge, og selvsagt mye dyrere på flyplassen, sier han.

Rune Kaino Nikolaisen, også kjent som «Gjerrigknarken», med over 32.000 følgere på Instagram mener flypassasjerene lar seg utnytte

Martin Kelhout med en dyr kaffe på Bodø lufthavn. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Utnytter reisende

I over 20 år har Nikolaisen gitt sparetips til folk i alle aldre på ulike plattformer.

– Kiosker, serveringssteder og andre utsalgssteder på flyplasser utnytter at folk er i en annen modus når de reiser.

Rune Kaino Nikolaisen, bedre kjent som Gjerrigknarken. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Nikolaisen viser til at ferien for mange starter når de går inn på flyplassen.

– Mange nyter den første halvliteren etter innsjekk, men det er ikke alltid nødvendig, sier han.

Nikolaisen mener at Avinor utnytter reisende. Det er ikke selskapet enig i.

– Det er ikke vår intensjon. Vår oppgave er å sørge for at det er et tilbud på flyplassene. Gjennom kontraktene kan vi påvirke det, men vi har ikke mulighet til å be dem endre utsalgspriser, skriver Cathrine Fuglesang Framholt, kommunikasjonssjef i Avinor.

Tvungen handling

I 2023 steg prisen på mat med 10 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

For 2024 antas det at prisene vil fortsette å stige, men betydelig mindre enn de to siste årene.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er ikke overrasket over at prisene på flyplassene ligger høyt, og at det er en oppfatning mange har.

– Det er et begrenset antall kiosker og leverandører ute på flyplassene og kundene har ikke noe annet valgt enn å handle der eller ta med seg mat og drikke hjemmefra.

Han mener det handler om knapphet, og viser til at reisende på en flyplass befinner seg på et lukket område inntil flyet går.

– Du har ingen andre steder å gå, og må derfor handle der.

Slik kan du spare flere hundre kroner på flyplassen Ta med en tom vannflaske. Etter passering i sikkerhetskontrollen kan du fylle vann på en av drikkestasjonene på flyplassen.

Ta med matpakke, istedenfor å kjøpe mat på flyplassen. Husk at smørepålegg og youghurt regnes som væske.

Kjøp deg inn på lounge, der du kan kan spise og drikke så mye du vil for inngangsprisen. Kilde: «Gjerrigknarken» Rune Kaino Nikolaisen og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Kan ikke sammenliknes

Det er Avinor som eier flyplassene i Norge og sikrer for kommersielle tilbud på områdene.

Selskapet kan ikke sette utsalgspriser, men aktørene forplikter seg til å ha markedspriser som også er relevant for steder utenfor flyplasser, skriver kommunikasjonssjef i Avinor, Cathrine Fuglesang Framholt til NRK.

Hun er tydelig på at deres leietakere skal sammenlikne priser med tilsvarende konsepter utenfor flyplassene.

Cathrine Fuglesang Framholt, kommunikasjonssjef i Avinor, som eier flyplassene i Norge. Foto: Avinor

Det er Select Service Partner (SSP) enig i. Det er de som står bak flere av kioskene og serveringsstedene på flyplassene.

– Vi gjennomfører tilbud og priskampanjer til våre kunder. Vi mener ellers at det ikke er relevant å sammenligne priser i en kiosk på flyplass mot en lavpriskjede innen dagligvare.

Det skriver Karoline Boug, HR- & Kommunikasjonsdirektør i SSP i en e-post til NRK.

– Vi er svært opptatt av å levere best mulig verdi til våre kunder. For å sikre at vi er så konkurransedyktige som mulig, måler vi oss regelmessig mot tilsvarende konsepter i sentrum og på andre lufthavner.

Likevel er altså prisene på utvalgte varer mer enn dobbelt så høye i flyplasskioskene sammenlignet med andre steder.

Pris på Pepsi Max på Point på flyplassen. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes / NRK Pris på Pepsi Max på Coop Extra. Foto: Kasper Holgersen / NRK Pris på iskaffe på Point på flyplassen. Foto: Sunniva Grimstad Hestenes / NRK Pris på iskaffe på Coop Extra. Foto: Kasper Holgersen / NRK

På spørsmål om hvor vidt Avinor mener SSP bryter kontrakten ved å ha så høye priser, svarer Cathrine Fuglesang Framholt følgende:

– Vi vil fortsette å følge opp våre samarbeidsparter som har et ansvar for å sikre riktig prisnivå på konseptene, sammenlignet med lignende konsepter utenfor flyplass. Det er viktig for Avinor at de reisende har et godt utvalg på flyplassen som i det store og det hele reflekterer tilsvarende konsepter utenfor flyplassen.

Tilbake på Bodø lufthavn tviler Vebjørn Berg på at det er så mye å gjøre med de skyhøye prisene.

– Det er dyrt, men når de har monopol på varene så blir det slik, sier han.