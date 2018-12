Styreleder skulle gå av, nå beskyldes hun for å ha forlenget styreperioden uten å varsle styret

«Brudd på demokratiet. Ulovlig. Et kupp». Dette er blant reaksjonene som har kommet fra ansatte og fagforenignene ved Nord universitet, etter de ble kjent med at departementet har forlenget styreperioden deres – uten at de selv fikk være en del av prosessen.

Ifølge fagforeningene har dette skjedd i et møte mellom styrelder Vigdis Skastein og departementet i slutten av november.

Vigdis Moen Skarstein avviser overfor NRK at hun som har påvirket departementet til å fatte et slikt vedtak.

Skulle gå av til sommeren

Styret er opprinnelig valgt fram til 31. juli 2019. Men i et brev datert 11. desember, skriver Kunnskapsdepartementet at de ønsker at styreperioden skal forlenges. Departementet begrunner det med «de utfordringer Nord universitet står overfor».

Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er flere årsaker til at de vurderer situasjonen til universitetet som utfordrende. Blant annet sikter de til at tilsynsorganet NOKUT er i en prosess der vurderer Nords universitetsstatus.

I et åpent brev til Kunnskapsdepartementet uttrykker fagforeningene ved universitetet sterk misnøye ved forslaget. Les hele brevet nederst i saken.

Saken har ikke vært behandlet i styret og har heller ikke vært kjent for ledelsen (...). Prosessen er høyst kritikkverdig og uforståelig. Åpent brev på vegne av fagforeningene ved Nord universitet

– Oppfatter dette som et kupp

Maktkamp og uro preger Nord universitet. Foto: Ole Dalen / NRK

NRK har vært i kontakt med styremedlemmer, som bekrefter at de selv ikke har vært en del av denne prosessen. I brevet anklager de Skarstein for å ha «gått bak ryggen på resten av styret».

Skarstein har sittet i to perioder, og skulle dermed gått av i juni.

Demokratiet ved universitetet er også satt ut av spill ved at nytt styre ikke blir valgt. Åpent brev på vegne av fagforeningene ved Nord universitet

Ett av styremedlemmene NRK har snakket med er dypt uenig i forslaget til departementet.

– Jeg oppfatter dette som et rent kupp fra styrelederen. Styret trenger fornyelse, ikke mer av det gamle, sier medlemmet, som ønsker å være anonym.

Et annet styremedlem, Roar Tromsdal, er enig i at styret burde blitt orientert, men støtter selve beslutningen, legger han til.

– Det er et behov for kontinuitet på universitetet, så beslutningen er god. Selv om vi godt kunne blitt orientert, sier Tromsdal.

Fikk tre dagers varsel

Leder for den største fagforeningen ved Nord universitet, Ole Jakob Sørensen i Forskerforbundet, nevner to konkrete grunner til at de reagerer på beslutningen.

– For det første er det lurt å bytte ut et styre, og dette er en demokratisk prosess som blir brutt. For det andre så mener vi at beslutningen er ulovlig, fordi er forlengelse må diskuteres med styrets medlemmer. Og det har ikke skjedd her.

Sørensen mener dette er et brudd på universitets- og høyskoleloven, og at de er blitt fratt muligheten til å bytte ut styremedlemmer på demokratisk vis.

Uro og splittelse

Beskjeden fra departementet har ført til uro og splittelse blant de ansatte, som fikk tre dager på seg av departementet til å komme med innspill.

– Det betyr jo at de ansatte har tre dager på å si om de vil sitte videre eller ikke. Det er for kort tid, sier Sørensen.

Borsch begrunner den korte fristen med at de ønsker å få avgjort en forlengelse før jul.

– Dersom noen av styremedlemmene ikke ønsker å fortsette lenger enn den opprinnelige perioden, står de selvsagt helt fritt til det, skriver hun.

Saken oppdateres.