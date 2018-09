Onsdag skrev avisen Khrono at Nord universitet får alvorlig kritikk av Kunnskapsdepartementet, fordi det ikke forskes nok.

I tillegg har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) meldt at de vil komme på tilsyn hos universitetet denne høsten.

Det kan i verste fall føre til at Nord kan miste sin status som universitet.

– Uansett hvordan dette tilsynet går, så vil NOKUT vurdere om det bør settes i gang en revidering av Nords godkjennelse som universitet, skriver seksjonssjef for tilsyn, Hege Brodahl i NOKUT, i en e-post til NRK.

Brodahl forklarer at en revidering er NOKUTs mest inngripende tilsynsvirkemiddel. I tillegg til Nord, skal de føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge, i løpet av 2019.

Bakgrunn for tilsyn på Nord universitet Ekspandér faktaboks NOKUT hadde et innledende tilsyn med Nord universitet 8. desember 2016. På bakgrunn av dette ble følgende vedtak fattet: Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter. Tilsynet viser også at Nord universitet har iverksatt prosesser for utvikling av områder som er viktige for å opprettholde status som universitet NOKUT vil følge opp universitetet gjennom tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid i 2018 NOKUT vil dessuten vurdere om det er behov for å revidere universitetets akkreditering som universitet etter at tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført (Gard Realf Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT)

– Vi var forberedt

I kritikken fra Kunnskapsdepartementet ligger det blant annet at universitetet ikke har publisert nok forskningsartikler. Målet for 2018 er 600 publiseringspoeng, men per 1. juli i år var kun 150 poeng oppnådd.

Til sammenligning oppnådde universitetet 383,2 poeng totalt i 2017.

Prorektor Reid Hole tror ikke Nord vil bli degradert, og mener økt forskningsproduksjon er redningen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Prorektor for forskning og utvikling Reid Hole ved Nord universitet, sier de var forberedt på tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. Årsaken forklarer han har med universitets sammenslåing med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016.

– De andre utdanningsinstitusjonene hadde ikke like stort fokus på forskning. Så nå jobber vi med å få opp publikasjoner per årsverk.

Ifølge Hole er det usikre tall som ble presentert i juli. Han forteller at kun 30 til 40 prosent av publikasjonene er levert inn, og er optimistisk på at det vil komme inn flere i løpet av høsten.

Trygg på at Nord universitet består

Rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet sier han ikke opplever situasjonen så dramatisk som flere medier skal ha det til.

– Det blir for hypotetisk å stille spørsmål om hvorvidt Nord mister universitetsstatusen. Det er ikke konstruktivt for meg verken å svare på, eller å forholde meg til.

Rektor Bjørn Olsen har vært rektor ved Nord universitet siden høsten 2015. Foto: Bente Johansen / NRK

I likhet med Hole mener han fusjonen i 2016 har hatt mye å si for dagens status, og han sier han er sikker på at Nord er tilbake på samme høye nivå i 2020 eller 2022, som før fusjonen.

– Jeg ligger ikke våken om natta og lurer på om vi skal fortsette som universitet.