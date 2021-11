I fjor var det 23.889 skoleelever i videregående som fikk borteboerstipend.

Nordland er det fylket som har flest skoleelever i videregående på borteboerstipend – hele 32 prosent forrige skoleår.

NRK fortalte i går om 19-åringen Elias Jonassønn fra Fauske.

Han er elev på medielinja på videregående i Hadsel – 300 kilometer unna hjemstedet.

I klassen hans er nesten alle borteboere.

Elias får borteboerstipend på 4.200 kroner i måneden, men det rekker ikke til husleia en gang. Derfor har han måttet ta opp studielån.

– Jeg har allerede over 10.000 kroner i lån før jeg har begynt å studere. Men jeg hadde ikke kunne gått på denne videregående skolen uten lån, sier Elias.

I dag fikk imidlertid han og klassekameratene er god nyhet.

Diverse fakta om stipend og videregående Ekspandér faktaboks Borteboerstipend : 4.709 kroner per måned. Elias får 4.200 kroner per måned. Årsaken er at utbetalingen er større ved skolestart i august og januar, som gjør at utbetaling de andre månedene, er noe mindre.

: 4.709 kroner per måned. Elias får 4.200 kroner per måned. Årsaken er at utbetalingen er større ved skolestart i august og januar, som gjør at utbetaling de andre månedene, er noe mindre. Utstyrsstipend : 1.096 kroner for et helt år.

: 1.096 kroner for et helt år. I 2019 økte daværende regjering (Solberg-regjeringen) utstyrsstipendet med 25 millioner kroner.

Du må være over 18 år for å ta opp studielån.

Du kan låne inntil 3.399 kroner per måned hvis du bor hjemmefra. Kilder: Lånekassen, Vilbli.no. Oppdatering 29.11, 11:35: I første utgave av denne faktaboksen stod det at Elias ikke visste hvorfor han fikk flere hundre kroner mindre enn borteboerstipendet. Det er oppdatert med forklaring.

Øker borteboerstipendet

I statsbudsjettet for neste år, som Ap, Sp og SV nå er enige om, er det satt av 40 millioner ekstra til stipendordningen for borteboere.

Det betyr at en elev under videregående opplæring som bor på hybel vil kunne få 1674 kroner mer stipend i året.

Dette vil utgjøre om lag 170 kroner i måneden.

Elias bor sammen med Bror Axel Olsen på hybel på Stokmarknes. De sier det ikke er lett å få seg deltidsjobb. Elias bruker uansett mye av den tiden må å jobbe gratis som fotograf for å få erfaring og nettverk. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det opplyser Freddy André Øvstegård (SV), som i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Selv om ikke summen er all verden, mener han det blir en merkbar bedring på bankkontoene til elevene.

– Så er dette er bare starten. Dersom utdanning virkelig skal være gratis for alle elever, og utdanning skal være en rett alle har lik rett til uavhengig av familiens økonomi, så må stipendet videre opp.

– Vil hjelpe litt

Elias ler litt når han hører at han neste år skal få 170 kroner mer i stipend hver måned.

– Det var ikke mye. Det vil jo hjelpe alle lite grann. Men jeg vil fortsatt være avhengig av lån, sier eleven.

10.000 i lån

Ifølge opplæringsloven skal videregående skole være gratis.

Men slik er det ikke i praksis.

En gutt på 19 år i Norge forventes å bruke 10.500 kroner på ting og tang hver måned, ifølge SIFOs referansebudsjett.

Derfor reagerer flere politikere på historien til Elias Jonassønn.

– Vi har et skille mellom de som får hjelp og støtte hjemmefra og de som ikke har det, sier Hege Bae Nyholt (Rødt). Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Jeg skjønner godt at 4.200 kroner i borteboerstipend ikke strekker til.

Det går ikke i hop. Historien til Elias bekrefter det vi faktisk vet, nemlig at utdanning i Norge ikke er gratis. Vi har et skille mellom de som får hjelp og støtte hjemmefra og de som ikke har det, sier Hege Bae Nyholt (Rødt) som er leder i utdanningskomiteen.

Marit Knutsdatter Strand, også hun i utdanningskomiteen på Stortinget sier at borteboerne er en gruppe som har gått under radaren.

Marit Knutsdatter Strand, også hun i utdanningskomiteen på Stortinget sier at borteboerne er en gruppe som har gått under radaren. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

– Jeg vil tør å påstå at politikere nasjonalt har visst om at det er tøft for denne elevgruppa. Men så blir det til syvende og sist et spørsmål om prioriteringer. Da har ikke elevenes økonomi blitt prioritert i stor nok grad.

Og legger til:

– Regjeringa vil fortsatt ha en gjennomgang, men i første omgang er det veldig bra vi får til en økning for elevene med borteboerstipend allerede i 2022.