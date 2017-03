Støttepartiene stiller Lofoten-ultimatum: – Uaktuelt med oljevirksomhet her

– Vi kommer til å sette hardt mot hardt i denne saken. Det er ikke rom for det såkalte kompromisset til Arbeiderpartiet, som innebærer å gi de aller mest verdifulle fiskeriområdene til oljeindustrien, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I god tid før vi vet hvordan sammensetningen på Stortinget blir, er Lysbakken klar på at det ikke blir aktuelt å inngå noen avtale med Ap til høsten, dersom de holder fast ved å konsekvensutrede Nordland VI.

Det er ikke noe vits for oss å drive noe skuespill. Dette er et absolutt løfte for oss. Audun Lysbakken

Han er ikke alene. Politikere fra Venstre, KrF, MDG, Sp, SV og Rødt er nå samlet på Røst for å vise at de står sammen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi sier nei til konsekvensutredning og åpning av disse områdene. Vi har rett og slett ikke råd til å ta den risikoen, sier førstekandidat for Senterpartiet i Nordland, Willfred Nordlund.

I går kveld ankom politikerne fra de seks partiene. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som står bak arrangementet. I dag skal politikerne få prøve seg på skreifisket, besøke lokalt næringsliv og delta på et åpent folkemøte på Røst. Foto: Tor Bjarne Christensen / Naturvernforbundet

40 prosent i Nordland VI

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de ønsker å etablere en petroleumsfri sone rundt Lofoten. Nordland VII og Troms II skal ikke røres i denne perioden.

Venstre-leder Trine Skei Grande og Audun Lysbakken (SV) på fiske i Lofoten i dag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Men når det gjelder Nordland VI, har partiet sagt at de ønsker en konsekvensutredning.

Området ligger helt sør i Lofoten og går mot områder hvor det i dag er aktivitet (Aasta Hansteen). Det er også her utfordringene med tanke på sameksistens med blant annet fiskeri vil være minst, ifølge partiet.

– Det vi antar i dag er at i overkant av 40 prosent av ressursene ligger i Nordland VI, mens knapt 60 prosent ligger i de andre to områdene, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Ap.

For tidlig å spekulere

Skjæran sitter i partiets sentralstyre, og mener de har lansert et kompromiss som ivaretar flere ulike interesser.

Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran mener en utredning er viktig for å få et godt beslutningsgrunnlag. Foto: Hilde Mangset Lorentsen

– Jeg konstaterer at SV er opptatt av hvordan man skal fordele verdier, men ikke hvordan man skaper de.

– Vi må huske på at petroleumsnæringa sysselsetter 250.000 og har skaffet oss 12.000 milliarder i inntekter. Dette er en næring med kompetanse som vil være avgjørende for det grønne skiftet, sier fylkeslederen.

– Hvilke konsekvenser kan et slikt ultimatum få for en Ap-regjering?

– Det er det for tidlig å spekulere i. Nå skal vi først gjennom en lang valgkamp, så får vi gjøre opp status når den er over. Jeg mener det er fullt mulig å ha en balanse i politikken der man både har verdiskaping samtidig som man tar hensyn til klima og miljø.

Viktig område for sjøfugl

Fugler som blir tilgriset av olje fryser raskt i hjel, også selv om mengden er svært liten, påpeker Martin Eggen i NOF. Foto: Jon Olav Larsen/ Norsk Ornitologisk Forening

Tross petroleumsfri sone, påpeker naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening at det bare er 15 kilometer fra Røst til nærmeste oljeprospekt.

– Det er viktige beiteområder langs hele kysten og i pelagiske områder utenfor Lofoten gjennom hele året. Det er derfor ikke mulig å begrense boring til deler av året for å unngå risiko, sier Eggen.

Han mener selv små oljesøl vil kunne ramme mange arter som er globalt rødlistet. De største fuglefjellene i Lofoten ligger på Røst, sier naturvernrådgiveren.

– Som gyteområde for skreien er havet rundt særdeles viktig. Det er derfor vanskelig å se at det er naturhensyn man har holdt høyest dersom man ønsker å starte boring her.

Trenger kunnskap

Skjæran mener på sin side historien har vist at det er fullt mulig å kombinere industrihensyn med hensyn til fiskeri og fugleliv.

Han er også klar på at kunnskapen man får gjennom en utredning, vil være viktig, og at utredning ikke nødvendigvis innebærer åpning.

– Alle som har satt seg inn i dette vet at Røstbanken strekker seg inn i Nordland VI. Det er åpenbart for meg at dette må man se veldig nøye på.

– Vi kan ikke tenke oss å åpne områder for petroleumsvirksomhet som skulle sette fiskeriene i fare, sier Skjæran.