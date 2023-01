Det har gått et stort sørpeskred ved Bodø. Riksvei 80 ved Kleivberget i Valnesfjord er stengt.

Politiet fraråder all ferdsel langs rasutsatte veistrekninger fra Helgeland og opp til Bodø.

Like over klokka 08.00 melder Vegtrafikksentralen at det har gått et sørpeskred på riksvei 73 ved Kåtbukta på Krutfjellet. Entreprenør er på tur ut.

– Fra cirka klokka 05.00 har det vært veldig travelt, og alt ha handler om vær og ras, sier operasjonsleder Ivar Boe Nilsson ved Nordland politidistrikt til NRK.

På riksvei 80 er politiet redd det vil komme flere ras, og ber bilister på stedet om å ikke forsøke å kjøre gjennom raset.

– Riksvei 80 blir stengt inntil geologer har vært på stedet og undersøkt rasfaren.

Trafikkoperatør Tommy Aufles sier til NRK at de så langt ikke har fått informasjon om hvor bredt skredet er.

– Det siste vi fikk melding om var at det sto veldig mange biler på hver side av skredet. Politiet er på plass og driver med trafikkdirigering. Det kan være fare for nye skred, det er det de er redde for, sier Aufles.

– Ei farlig veistrekning

Geologene er avhengig av lys for å kunne jobbe på stedet, og riksvei 80 vil derfor trolig vært stengt ennå noen timer.

– Det har vist seg at dette er ei farlig veistrekning der det har gått ras tidligere.

Politiet trakk seg fort ut av området fordi de vet hvor stor faren er for nye ras. De har nå fått opp sperringer, og har folk ute i området.

– Vi har hatt folk i køen som har kjørt forbi raset tidligere, men det er ikke mulig lenger. Det siste vi trenger nå er en redningsaksjon, sier Boe Nilsson.

Politiet beklager ulempen dette medfører for folk.

Sperringene er satt opp ved Nordvika og vest av Sagelva, opplyser politiet.

– Slik situasjonen fremstår for oss akkurat nå, frarådes all ferdsel langs rasutsatte veistrekninger på Helgeland og i Sør-Salten opp til Bodø, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Det er sendt ut et oransje farevarsel på jord-, sørpe- og flomskredfare for deler av Nordland.

Politiet skriver at følgende strekninger er stengt:

Fylkesvei 17 Nordland er stengt ved Breivika i Rødøy og ved Glombergan i Meløy på grunn av isras.

E6 på Saltfjellet er stengt på grunn av uvær

E6 Leirfjorden, Sørfold er åpnet igjen, etter å ha vært stengt.

Det skal være ny vurdering kl. 07:00. For tyngre kjøretøy anbefales kjetting opp, ned og over fjellet, melder Statens vegvesen

Nordlandsbanen er onsdag morgen stengt mellom Fauske og Oleråga på grunn av skred.

Venter mer nedbør

Fra i går ettermiddag og til i formiddag er det ventet lokalt opp mot 70 mm nedbør, med opp mot seks plussgrader.

Du kan sjekke farevarslene på varsom.no