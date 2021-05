38-årig Mesta-ansatt døde på jobb – nå får selskapet kritikk fra Arbeidstilsynet

Pålegg 1:

Arbeidstilsynet skriver at de ikke har mottatt virksomhetens egen gransking av ulykken eller eventuelle iverksatte tiltak eller frist for gjennomføring av tiltak.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §7-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Pålegg 2:

Arbeidstilsynet skriver at det var opplyst at skredoppmerksomheten var forhøyet, men ikke formelt innrapportert i dagene før hendelsen. Arbeidstilsynet skriver at Naturfareplan og lokale skrederfaringer tilsier at det var et farepotensiale på denne veistrekningen.

Arbeidstilsynet har ikke mottatt noe utfylt detaljert risikovurdering eller sikker jobb-analyse for arbeidet som skulle utføres denne dagen på denne skredstrekningen.

Videre viser de til Mestas interne instruks som sier at før mannskap blir sendt inn i et skredområde, må situasjonen og risikoen ved å oppholde seg i skredområdet vurderes.

Arbeidstilsynet mener at dette ikke er dokumentert og utført skriftlig gjennom noen form for sikker jobb-analyse eller en mer detaljert risikovurdering.

Arbeidstilsynet sier de ikke har lyktes i å slå fast årsaken til at den omkomne arbeidstakeren befant seg i skredområdet da ulykken skjedde, men at de er av den oppfatning at det er avgjørende for å unngå lignende ulykker i fremtiden at instruks for arbeid i skred og/eller skredfarlig område, detaljerte risikovurderinger og sikker jobb-analyse etterleves i organisasjonen.

Arbeidstilsynet mener dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3–1 første ledd og andre ledd bokstav h og forskrift om

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 8.