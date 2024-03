Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mellom 30 og 40 studentboliger i Mørkvedlia studentpark i Bodø står tomme etter nyttår.

Det har ført til at Studentinord har startet en kampanje der de tilbyr en vervepremie på 1000 kroner til studenter som rekrutterer nye beboere.

Administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen, tror at økonomiske utfordringer blant studenter kan være en av grunnene til de tomme boligene.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, tror det er flere faktorer som påvirker boligsituasjonen for studenter. Hun mener fortsatt det er et stort behov for å bygge flere studentboliger. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I flere år har politikere, folk innenfor akademia og studenter selv snakket om at det må bygges flere studentboliger i Norge.

Fulle ventelister, titusenvis i boligkø og gymsaler fylt opp av madrasser har nesten blitt normalen før studiestart.

Det samme har vært tilfelle på Mørkvedlia studentpark i Bodø. De moderne boligene åpnet i 2018 og er byens mest populære studentboliger.

Men nå har situasjonen snudd.

Etter nyttår står nemlig mellom 30 og 40 studentboliger tomme i Mørkvedlia.

Det har aldri skjedd før, ifølge Studentinord. Samskipnaden har nå tatt et noe utradisjonelt grep for å fylle boligene.

Kanskje studenter er mindre sosiale enn før. Mange vil ikke dele kjøkken eller bad med andre personer. Gard Grinde (21) Student

«Kjenner du noen som vil flytte inn i Mørkvedlia? Få en medstudent til å signere leiekontrakt før 1. mars og få gavekort på 1000 kroner», lyder det i en tekstmelding fra samskipnaden Studentinord til beboere på Mørkvedlia.

Studentinord lokker med gavekort på 1.000 kroner til universitetets kantine. Foto: Skjermdump

I en annen melding NRK har sett får studentene tilbud om gratis flyttehjelp for å rekruttere nye beboere.

– Studenter mindre sosiale enn før

Gard Grinde (21) studerer human resource management på Nord universitet og bor på Mørkvedlia studentpark. Han skjønner lite av at flere naboboliger nå står tomme.

– Personlig så syns jeg det er litt rart. Jeg trives veldig godt der og syns det er et bra miljø. Før jeg flyttet hit, så hørte jeg alltid at det var fullt der og at du måtte søke tidlig for å få plass.

Gard Grinde trives på Mørkvedlia studentpark. Han er overrasket over at flere boliger står tomme. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Grinde tror flere studenter er mindre sosiale enn før. Mange vil ikke dele kjøkken eller bad med andre personer, forteller han.

– Jeg opplever at det er en trend at folk er litt mer innesluttet og tilbakeholden etter korona. Før korona var det fullt i «blokkene» og mye liv der. Folk som har bodd der lenge sier at det nå er mindre sosialt som skjer.

Han håper vervekampanjen til Studentinord vil virke.

– De går jo i minus økonomisk hvis boligene står tomme. Jeg håper at folk flytter inn dit.

Tøffe økonomiske prioriteringer

Det er Studentinord som driver studentboligene i Bodø.

Mørkvedlia studentpark ble bygget i 2018 og har siden vært Bodøs mest populære botilbud til studenter. Foto: Kari Skeie / NRK

Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord tror det er flere årsaker til at studentene flytter ut av studentboligene.

Økonomi og dyrtid er en av årsakene, tror han.

– Vi ser nå er at studentene er nødt til å gjøre tøffere økonomiske prioriteringer. De har mye dårligere råd enn før. Dermed har en del flyttet tidligere fra hybelen for å bo hjemme mens de skriver på masteroppgaven.

– Studentene er som alle andre. De har like mange behov, men de har mye mindre resurser og må gjøre mye hardere prioriteringer enn oss andre, sier administrerende direktør i Studentinord Kristian Brunsvik Olsen Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

I tillegg har Nord universitet mistet masse utenlandske studenter etter at Stortinget i fjor bestemte alle studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits måtte betale for å studere i Norge.

Nord Universitet regner med å tape 20 millioner hvert år på de internasjonale studentene som ikke kommer.

Det er ikke bare i Bodø studentboliger står tomme. Denne oversikten viser hvor mange studentboliger som står tomme på noen av de største studiestedene i Norge.

Ledige studentboliger flere steder i landet Studiesteder Totalt antall studentboliger Ledige boliger Studentinord (Bodø, Nesna,Levanger, Steinkjer, Mo i Rana, Stjørdal, Namsos, Vesterålen 1797 133 Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik 5800 233 Norges arktiske studentsamskipnad 2084 63 Studentsamskipnaden på Vestlandet 5264 49 Studentsamskipnaden SiO 8770 45

Velger heller private hybler

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, tror også at noe av problemet med tomme studentboliger skyldes frafall av utenlandske studenter.

– Billigere priser på det private leiemarkedet kan også drive studentene vekk fra studentboligene. At folk drar hjem før studieåret er over er også en forklaring.

Hun presiserer at boligsituasjonen i de store studiebyene i landet varierer basert på hvor mange studentboliger det er, tilbudet på det private leiemarkedet og antall studenter på studiestedet.

NSO-lederen sier at køene fra høsten vanligvis avtar i løpet av året og at en del studenter slutter i løpet av året.

Oline Sæther er leder i Norsk studentorganisasjon. Hun har ikke hørt om at andre studentsamskipnader har startet vervekampanjer. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hun forteller at i fjor høst manglet man på landsbasis nesten 15.000 studentboliger for å nå målet om at én av fem studenter skal bo utenfor det private leiemarkedet.

Regjeringen har et mål om å bygge 3000 boliger i året, men har kun klart litt over halvparten.

Sæther sier at årsaken til det er at byggekostnadene har gått opp, og ber staten gi ekstra støtte til samskipnadene for å bygge flere studentboliger.

– Rart

Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord sier at vervekampanjen har hatt ganske god effekt.

– Det er viktig for oss å si ifra til studentene om at vi har ledige boliger på et sted hvor det vanligvis er fullt.

Journaliststudent Lise Frithjofsen stusser over vervepremiene fra samskipnaden.

– Det er litt rart. Jeg syns ikke man burde få penger for å rekruttere folk til å bo et sted. Folk burde jo rekrutteres hit fordi det er et bra miljø, og ikke på grunn av penger.

Lise Frithjofsen stusser over vervepremiene fra samskipnaden. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Hun bor privat, men ønsker å flytte inn i studentboligene.

– Jeg er overrasket over at det er så mye som er ledig. Jeg søkte på bolig her før studiestart, og da tok det lang tid før jeg fikk svar. Dermed fant jeg heller noe på det private markedet.

Ifølge hjemmesidene til Studentinord koster studentboligene mellom 5250 kroner og 11 230 kroner i måneden, alt etter om man leier en ett-, to-, tre- eller fireroms leilighet.