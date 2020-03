Stian håper denne grønne plastposen kan redde liv

Det er ikke alle som vet.

Stian Jenssen fra Bodø ser ut som en hvilken som helst annen person i sin aldersgruppe. Likevel kjenner han litt ekstra på klumpen i halsen etter utbruddet av koronaviruset.

Det eneste som skiller Jenssen fra andre er at immunforsvaret hans fungerer litt dårligere. Han har en sjelden diagnose som i det daglige kalles den bare CVID og er en form for immunsvikt.

Når han forteller at han hører til den såkalte risikogruppen er det flere som sperrer øynene opp.

– Man holder seg unna så mye som mulig, men noen ganger må man bare til legen eller ut for å gå en tur. Det kan være vanskelig å forstå at vi er i en risikogruppe. Det meldte seg et behov, sier han.

Stian Jenssen håper flere i risikogruppen vil gå med grønne bånd rundt håndleddet. Foto: Privat

Tirsdag 17. mars får Jenssen behandling. Gjennom en slange får han medisin som skal hjelpe immunforsvaret hans til å bli sterkere. Rundt håndleddet har han knytt en grønn pose.

Akkurat samme type som den som brukes til matavfall.

– Jeg tenker at det er noe alle har i huset og lett tilgjengelig. Det kan signalisere til medborgerne våre at vi er i en litt utsatt gruppe som tåler litt mindre enn de fleste.

Får positive tilbakemeldinger

Jenssen spilte nylig inn en video der han forteller om initiativet. Tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

– Jeg er overrasket over den kollektive innsatsen blant folk. Det er flere som tenker samme tanke og setter pris på det. Jeg har blitt kontaktet av mange som har lyst til å bidra, sier han.

Flere har likt og delt videoen. Tallet på visninger på YouTube har allerede passert 2000 visninger. Han planlegger også å få laget en pin med logoen for initiativet.

– Man blir litt rørt. Det er mange som har det tøft der ute. Vi må bare stå sammen og bidra.

Når det gjelder hverdagen kan vi bli litt flate, men når det virkelig gjelder er hele Norge nordlendinger. Det er fint å se. Det gir inspirasjon å se hvor mye folk vil hjelpe, sier han,

På sikt håper Jenssen å lage en pin som folk kan gå med. Illustrasjon: Privat

Det satt langt inne å avgjøre om han skulle stå frem som en syk mann. Nå håper han å spre budskapet om at de i risikogrupper kan ta på seg grønne bånd.

– Jeg tror det er mange som er i samme situasjon. Det handler om å hjelpe de du er glad i til å få en bedre hverdag. Hvis det kan gjøre det lettere for noen eller redde et liv ville det vært helt fantastisk.

– Kjempebra tiltak

– Jeg tenker umiddelbart at det er et kjempebra tiltak. Det er mange som er redde. De vi representerer står i fare for et tøffere sykdomsforløp. Jeg tenker at dette kan være en tankevekker for å få andre til å oppføre seg etter anbefalingene på, sier rådgiver Nick Williams i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Nordland.

Han mener likevel at det kan oppleves stigmatiserende for noen.

– Folk må jo avgjøre selv om de vill gå med dette eller ikke. Ellers synes jeg det er en veldig fin personlig melding.

Lege: – Kan virke stigmatiserende

Professor og lege Ingvard Wilhelmsen mener mange vil oppleve å gå med et slikt symbol som stigmatiserende.

– Det blir jo at du signaliserer til alle at du er litt veik og litt svak. Enten er du da veldig gammel eller veldig syk. Jeg vet ikke om folk vil flagge det. Jeg ville nok ikke ha gjort det selv, sier han.