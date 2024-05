En video av en forbikjøring fra en rutebuss har skapt ståhei på sosiale medier i Bodø. I videoen ser man en vanlig rutebuss ligge bak en saktekjørende gravemaskin.

Like før en bakketopp på riksvei 80 bestemmer bussjåføren seg for å kjøre forbi. Det fører til at flere biler som kommer i motgående kjørefelt, må ut til siden for å ikke kollidere med bussen.

– Dette er noe man ikke forventer av yrkessjåfører. Jeg blir satt ut av at det går an å holde på sånn i et kjøretøy som veier flere tonn. Du leker med sikkerheten til andre, sier Simon Sprækenhus, som fanget forbikjøringen på dashbordkameraet sitt.

Det var Bodø Nu som omtalte saken først.

Reagerer på sikten

Sprækenhus reagerer på at sjåføren valgte å kjøre forbi på et sted med dårlig sikt til møtende trafikk.

– Sikten der er ikke særlig god. Den ene av de to bilene i motsatt kjørefelt var nødt til å skynde seg ut i busslomma, mens den andre stoppet opp. Det er ikke bra.

Gunhild Valborg Hunstad var passasjer på den aktuelle rutebussen mandag. Hun stusset over at sjåføren kjørte forbi på strekningen.

– Du er sjanseløs når det kommer en så stor buss mot deg. Jeg er mest takknemlig for at alt gikk bra og at de som kom kjørende imot avverget at det ble en farlig situasjon, sier hun.

Skal se på ny video

Driftsleder for busselskapet Nordlandsbuss, Geir Pedersen, sier til NRK at de vil se på videoen fra dashbordkameraet til bussen tirsdag.

– Det ser det ut som en stygg forbikjøring og ser ikke bra ut. Vi har en policy om at vi alltid skal ferdes hensynsfullt og ansvarlig i trafikken. Det videoen viser er ikke i nærheten av å være opp til våre standarder.

Nordlandsbuss skal også ta en prat med den aktuelle sjåføren om forbikjøringen.

– Sjåføren vil bli kalt inn til samtale. Vi har interne rutiner på dette som vi følger i denne saken.