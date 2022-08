Årets sommer har vært preget av et høyt antall trafikkulykker.

I juni og juli omkom 27 personer på norske veier, ifølge Trafikksikkerhetsforeningen

Blant annet døde en 19 år gammel kvinne torsdag etter hun kolliderte med en lastebil da hun var ute og gikk på rulleski.

Torsdag ble også en lastebilsjåfør i Nordland utsatt for noe han selv mener kunne endt katastrofalt.

– Det var veldig farlig og jeg klarte ikke senke farten i oppoverbakken, sier lastebilsjåføren til NRK.

Sjåføren har kjørt lastebil i mange år, og kjører ofte i Nord-Norge. Han ønsker å være anonym, men er klar på hva som kunne skjedd:

– Hadde det kommet en bil i motsatt kjøreretning, ville ikke dette gått bra.

Hendelsen skjedde sør for Saltfjellet.

– Det kan koke over

NRK har vært i kontakt med daglig leder i firmaet hvor betongsjåføren er ansatt. Han mener lastebilsjåføren også må ta en del av skylda.

– Når du konsekvent kjører ti kilometer i timen under fartsgrensen med biler bak, er det viktig å slippe trafikken forbi.

Fordi det var litt trafikk på stedet sier daglig leder at det ikke var mulig å gjøre en forbikjøring på en oversiktlig strekning.

– Jeg er helt enig i at vår sjåfør kanskje har begått en feil, men når den andre sjåføren har begått en feil over fem mil, kan det koke over. Da oppstår det slike situasjoner.

Forenklet forelegg på 7450 koner og tre prikker

Leder for Utrykningspolitiet i nord, Geir Harald Marthinsen, sier at han normalt ikke kommenterer videosnutter, da det ofte er lett å få et feil inntrykk i forhold til virkeligheten.

UP-sjef i nord, Geir Harald Marthinsen, ser alvorlig på forbikjøringen. Foto: TOR FARSTAD

– I dette tilfellet kan jeg helt klart si at dette en forbikjøring som ikke burde vært gjennomført.

– Det er skiltet forbikjøring forbudt, og merkingen i veibanen er ikke til å ta feil av, sier Marthinsen.

Politiinspektøren forteller at denne forbikjøringen minimum ville blitt kvalifisert til et forenklet forelegg på 7450 koner, samt tre prikker i førerkortet.

– Tenker kortere enn nesa rekker.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, mener forbikjøringen setter både sjåføren- og andres liv i fare.

Administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo, sier at de fleste medlemmene deres kjører forsvarlig. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er alltid noen som tenker kortere enn nesa rekker.

– Det å kjøre forbi i skravert felt er noe vi ikke er noe glad i, hverken lastebileierforbundet eller yrkestrafikkforbundet.

Mo er redd for at slike hendelser ødelegger omdømmet til lastebilsjåførene.

– Vi jobber for trafikksikre veier, og skal vi ha det må vi også kjøre trafikksikkert.

Lastebilforbundet hører om spesielt mange farlige forbikjøringer i områder hvor det er mange fergestrekninger.

Mo tror noen sjåfører prøver å forte seg for å nå ferger og dermed glemmer seg bort.

Mange henvendelser om sommeren

Regionleder i Trygg Trafikk Nordland, Kari Vassbotn, sier at det som skiller en farlig forbikjøring med en stor og tung lastebil fra en forbikjøring med personbil er at det er vanskelig å stoppe, og det tar lengre tid å manøvrere unna.

Derfor mener hun det er viktig å jobbe med sikkerhetskultur i bedrifter med yrkessjåfører.

Kari Vassbotn, regionleder Trygg Trafikk, sier det er viktig å være sikker på at man kommer seg forbi på en trygg måte uten å måtte øke farten i en forbikjøring. Foto: Trygg Trafikk

– I tillegg er risikoen for at det blir en fatal ulykke ved større. Det er en risiko det ikke er verdt å ta, sier regionlederen.

Særlig om sommeren får de mange henvendelser om farlige forbikjøringer. Både av yrkessjåfører og vanlige bilister.

Etter det verste ulykkesåret på mange år mener Vassbotn det er viktig at alle tar et ansvar. Samtidig peker hun på at trafikken er alltid et samspill.

– Hvis man er den som lager kø har man også et ansvar for å slippe forbi.