Sjekk hvordan din kommune kommer ut i statsbudsjettet

Solberg-regjeringen la i dag fram sitt siste statsbudsjett. Her ble det klart at kommunene får flere milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet.

– Til neste år foreslår vi å øke de frie inntektene til kommunene med 2 milliarder kroner, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Kommunalministeren opplyser også at kommunene vil få varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) lover noen milliarder ekstra til kommunene i 2022. Foto: WILHELM SVERDVIK / NRK

– De vil også få over 5 milliarder kroner mer i inneværende år enn det de så for seg ved begynnelsen av året, noe som kommer på toppen av de 3,2 milliarder kronene. Så det er betydelig økning i inneværende år, noe som gir et godt utgangspunkt for neste år, sier Astrup.

– Negativ spiral

De nordnorske kommunene kommer dårligst ut i det nye statsbudsjettet.

I snitt får kommunene i Nordland en vekst i friere inntekter på 1,2 i prosent. Det gjelder også i Troms og Finnmark. Dette gjør at kommunene i Nord-Norge er de i landet som i snitt får minst økning i fri inntekter.

Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022 Fylker Vekst fylkeskommunen Vekst kommuner Troms og Finnmark: 2,3 prosent 1,2 prosent Nordland 1,8 prosent 1,2 prosent Trøndelag 1,3 prosent 1,6 prosent Møre og Romsdal 2,9 prosent 1,5 prosent Vestland 2,1 prosent 1,4 prosent Rogaland 2,1 prosent 1,8 prosent Agder 1,8 prosent 1,7 prosent Vestfold og Telemark 1,9 prosent 1,6 prosent Viken 1,4 prosent 1,7 prosent Innlandet 0,5 prosent 1,3 prosent Oslo 3,2 prosent 0,9 prosent

I Fauske kommune i Nordland venter de spent på hvordan dette vil slå ut på deres budsjettet. Kommunen er blant landets mest «forgjelda», men over 1,5 milliarder kroner i lån. Det er mye i en kommune med 9500 innbyggere.

Senterparti-ordfører Marlen Rendal Berg syns ikke 2 milliarder i økte frie inntekter til kommunene til hørtes mye ut.

– Det er vanskelig å si hvordan dette til fordele seg, men 2 milliarder kroner fordelt på alle kommuner høres ikke mye ut.

Og legger til:

– Vi vil heller ha økte rammeoverføringer enn økte skatteinntekter, som er vanskeligere å planlegge med.

Rendall Berg mener problemet har vært at distriktskommunene har kommet dårlig ut i statsbudsjettene over flere år.

– Det vært en negativ spiral, der små kommuner som sliter med fraflytting får mindre penger å rutte med og dermed et dårligere tjenestetilbud til sine innbyggere.

Håper på den nye regjeringa

Fauske er inn på Statsforvalterens såkalte svarteliste – den såkalte ROBEK-lista med kommuner i særskilt økonomisk ubalanse.

Nordlandskommunen ligger an til et underskudd på 120 millioner kroner bare i år. Samtidig har kommunen investert tungt i nye bygg de siste årene.

Rendall Berg håper sitt eget parti i regjeringen vil løfte kommuneøkonomien, men har samtidigi ikke de store forventningene til endringer i akkurat dette budsjettet.

– De har bare en måned på seg til å gjøre endringer, og grunnlaget i budsjettet ble lagt allerede i vår – og det er i praksis den sittende regjeringens sitt budsjett.

KS: – Langsiktig planlegging viktig

Selv om Nordland har flest Robek-kommuner i Norge, er det ikke helsvart, ifølge KS.

– Noen er gamle travere som har vært der en stund. Mens noen kommuner er inne knyttet til fristene for regnskapsvedtak, der det handler mer om kapasitet enn uføre. Så går det veldig bra i andre kommuner, som Rana, som har levert fantastiske tall og har jobbet kjempegodt og langsiktig med bærekraft. Men det er litt strekk i laget, sier Robert Isaksen i KS i Nord-Norge.

– Hva er viktigst for kommunene? De frie inntektene?

– Det handler ikke bare om hva du har i inntekter, men også om hvordan du forvalter dem. Vi ser også kommuner som det ikke går så bra med, men som egentlig har gode forutsetninger. Akkurat i statsbudsjettet er skatteinntekter og de frie inntektene vesentlig. Men det viktigste for god økonomi er den langsiktige planleggingen, sier Isaksen.

– Vil gi mer

Politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland er enig i den vurderingen.

– 99 prosent av budsjettet er allerede fastlagt. Den nye regjeringen kan gjøre noe med overføringene til kommunene og skatt- og avgiftsnivå.

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sneve tror likevel den nye regjeringen vil økte rammene til kommunene.

– Det blir nok en del endringer fram mot at budsjettet skal vedtas i Stortinget. men endringene blir innefor de rammene på rundt 15–20 milliarder kroner. Den påtroppende regjeringen vil nok gi mer.