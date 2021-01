– Det er vanskelig å skjønne at en kommune med så gode inntekter fra kraftmidler har satt seg i en slik situasjon, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland.

Kraftkommunen i Indre Salten har hatt økonomiske problemer i mange år. For et år siden ble de del Robek-lista. Kommuner der staten tar over deler av ansvaret for økonomien.

Tom Cato Karlsen er statsforvalter i Nordland. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Siden da har ting bare blitt verre.

Gjelden til kraftkommunen har nådd 1,5 milliarder kroner. Da kommunestyret i desember behandlet budsjettet for i år, vedtok de likevel et underskudd på nærmere 70 millioner kroner.

Det har de ikke lov til som Robek-kommune.

– Det kan gjerne gå i null og helst i pluss, men det skal ikke gå i minus. Vi ser at budsjettet som er vedtatt i Fauske kommune legger opp til et merforbruk på nesten 70 millioner kroner. Det betyr at det er i strid med kommuneloven, sier Karlsen.

Statsforvalteren omtaler i sin lovlighetskontroll situasjonen «som svært kritisk».

Store låneutgifter

Tall fra KS viser at kommunenes gjeld øker. En oversikt fra 2019 viser at en av fem kommuner har lite økonomisk handlingsrom.

For 25 kommuner beskrives handlingsrommet som svært begrenset. En av disse er Fauske.

I tillegg til det planlagte underskuddet, drar kommunen med seg store millionunderskudd fra de siste årene.

Den enkle forklaringen er at låneutgiftene har økt, samtidig som kraftinntektene har stupt.

Fra 2020 til 2021 er det anslått at kraftinntektene reduseres med mellom 20 og 25 millioner kroner.

Fra 2012 til 2021 har utgiftene til renter og avdrag økt fra 26 millioner kroner til 81 millioner kroner i året.

Konstituert kommunedirektør i Fauske Helge Akerhaugen ber folk forberede seg på en ny hverdag.

– Jeg er usikker på om innbyggerne forstår hvor alvorlig det er, sier han.

Marmorsøyla pryder Fauske sentrum. Fauske har den mest kjente marmorforekomsten i Norge. De har også dårlig råd. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Må ta grep

Dersom målet om å gå i null om fire år, må kommunen gjennom store endringer.

Akerhaugen varsler dyrere tjenestetilbud for dem som bor i kommunen. Driften skal effektiviseres og kommunen skal utrede samarbeid med andre kommuner. Dessuten skal innføres avgift på parkering i utfartsområder for å dekke brøyteutgifter.

– Det kommer til å bli mange kommunestyremøter med veldig vanskelige beslutninger. For innbyggerne betyr det at de må belage seg på at tjenestene er på et lavere, men lovlig nivå. Det er av høy kvalitet, men til en høyere pris enn de er vant til.

– Hva er din oppfordring til innbyggerne i Fauske kommune?

– Politikerne våre trenger å bli heia på. De skal ta vanskelige beslutninger og trenger støtte fra befolkningen.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) mener Fauske-væringene må være forberedt på å stå i sammen i tida fremover. Det er på tide at noe gjøres, mener hun.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) har troen på at de skal komme seg ut av økonomisk uføre. Foto: Fauske kommune

– Det har nok gått dessverre for langt. Jeg skulle ønske vi kunne kommet i gang tidligere for å bremse opp. Da ville ikke de tiltakene vi setter i gang nå bli så store, sier hun.

De har satt i gang et omstillingsprosjekt i år, som skal se på hele strukturen i kommunen. Nå skal de snu alle steiner for å spare penger.

– Det kommer til å ta tid, men vi kommer dit til slutt. Hvis alle bidrar og vi står løpet ut, kommer dette til å gå bare fint, beroliger ordføreren.

Må dele ansvaret

Opposisjonens forslag til budsjett sier noe om situasjonen i kommunen. Der er det lagt opp til et underskudd på 62 millioner kroner.

– Det er ikke handlingsrom i Fauske kommune, sier Geir Olsen som er leder i Fauske Arbeiderparti.

Geir Olsen er leder i Fauske Arbeiderparti. Foto: Per Willy Larsen / NRK

– Vi sitter med fine skolebygg og de er vi glade for at vi har, men dette skal betales tilbake.

Olsen venter nå på at politikerne i Fauske skal behandle saken på nytt. Og er spent på hva posisjonen og administrasjonen gjør

Han er kritisk til flere kuttforslag allerede som ligger på bordet. Opposisjonen har også sendt deler av budsjettbehandlingen til lovlighetskontroll.

Olsen mener imidlertid at mange må dele på ansvaret.

– De som har ansvaret er politikerne som har bevilget disse pengene over tid. Her er det mange som må se seg i speilet. Dette handler ikke bare om de som har regjert de siste årene. Vi må 10–15 år tilbake.