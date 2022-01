Grunneiere kan bli skattlagt for statens kraftlinjer – regjeringen vil ikke endre loven nå

De tre kommunene som ble stevnet av Statnett skriver i en felles uttalelse til NRK at heller ikke de har ikke noe ønske om å skrive ut eiendomsskatt på grunneierne.

Ordførerne Gerd Helen Bø i Suldal, Ola Nordal i Ås og Asbjørn Birkeland i Sauda skriver følgende:

– Statnett kommer med flere uriktige opplysninger om rettssaken selskapet har anlagt mot kommunene.

For det første hevder Statnett at bakgrunnen for saken er at kommunene har endret praksis etter en dom i Høyesterett i 2017 og at kommunene «som hovedregel ikke tidligere har inkludert grunnen i Statnetts skatt».

Det er ikke riktig. Spørsmålet om Statnett skulle betale skatt på grunn som utløses av kraftlinjen var tema også i rettssaken i Høyesterett i 2017. Statnett trakk imidlertid den gang spørsmålet og ba uttrykkelig om at Høyesterett ikke skulle ta stilling til hvem som skulle betale for grunn. Etter dette aksepterte Statnett skriftlig overfor kommunene og KS at selskapet aksepterte å betale skatt for grunn. Dette la kommunene til grunn for sin klagebehandling.

Statnett ombestemte seg senere og i søksmålet som Statnett anla mot kommunene etter endt klagebehandling i 2018, er spørsmålet om hvem som skal betale skatt på grunn som er nødvendig for linjefremføring på nytt blitt et tema.

Både tingretten og lagmannsretten har korrekt lagt til grunn at det følger av loven at tomtegrunn skal inngå i skattegrunnlaget for kraftlinjer. Tingretten og lagmannsretten har også lagt til grunn at skatteplikt for grunn utløses av anlegget og at Statnett i alle år har betalt denne skatten. Det er følgelig feil når Statnett nå legger det ut som at kommunene som har endret praksis etter 2017.

Det nye er ikke at grunn skal med, men at lagmannsretten - under tvil og i motsetning til tingretten kom til at det er grunneier og ikke Statnett som er skattedebitor. Dette spørsmålet har kommunene anket til Høyesterett.

For det annet er det feil når Statnett v/Glette uttaler at «Kommunene som hovedregel ikke tidligere medtatt grunn i skattegrunnlaget» og at dette kun gjelder «enkelte kommuner».

Både tingretten og lagmannsretten har lag til grunn at tomtegrunn inngå. Videre følger det av planboken fra Sintef tilbake til 1983 at tomtegrunn inngår i kostnadsgrunnlaget. Denne har vært anvendt av nær sagt alle kommuner. Det er også feil at dette kun gjelder «enkelte kommuner». Statnett opplyste selv i retten at det er tatt ut klage mot nærmere 200 kommuner.

For det tredje er det feil når Statnett hevder at «Det er den enkelte kommune som selv har valgt å innføre eiendomsskatt på denne grunnen». Kommunene kan ikke velge om tomtegrunn skal med i takstgrunnlaget. At tomtegrunn skal med, fremgår av eiendomsskattelovens § 4 og var i rettssaken erkjent av Statnett. Tvistespørsmålet er utelukkende hvem som skal betale skatten for tomtegrunn som er nødvendig for linjefremføringen.

For det fjerde hevder Statnett at «Vi ikke kan akseptere å ta med eiendomsskatt på grunn vi ikke eier». Det er feil. Det er selvsagt ingen ting i veien for at Statnett erkjenner at de skal betale skatt på grunn – som loven sier skal med i grunnlaget. Det er det eneste praktiske – skal skatten fordeles på grunneierne vil det måtte skje en fordeling på flere tusen grunneiere. At det er Statnett som bør svare skatt samsvarer med en langvarig praksis.

For andre skatteobjekter er det lagt til grunn at det er den som har en stedsevarig (evigvarig) rettighet til grunn som skal svare skatt for grunn. Dette har også tingretten og lagmannsretten lagt til grunn. Statnett erverver stedsevarig fremføringsrett og har ikke opplyst til noen grunneiere at det er de som i tilfelle skal betale for den delen av skattetaksten for Statnetts linjer som skriver seg fra tomtegrunnen.

Lagmannsretten og tingretten bekrefter også at skatt på grunn tidligere aldri har vært fordelt på grunneierne. Lagmannsretten kom imidlertid – i motsetning til tingretten – under tvil til at det er grunneier som må betale for skatten på grunn. Lagmannsretten skriver imidlertid at det er tungtveiende reelle hensyn som taler for at det er Statnett som alene som skal betale for grunn under linjen. Lagmannsretten begrunner sitt resultat med en gammel Høyesterett fra 1970 som den følger seg bundet av. Under henvisning til at tunge reelle hensyn taler for at det er Statnett som bør være skattedebitor - skriver lagmannsretten at dette er et spørsmål for lovgiver.

Kommunene har ikke noe ønske om å skrive ut eiendomsskatt på grunneierne. Den gamle Høyesterettsdommen fra 1970-tallet gjaldt ikke eiendomsskatt og har aldri vært praktisert på eiendomsskatt. Kommunene har anket derfor anket dette spørsmålet inn for Høyesterett.