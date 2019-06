Stadig flere flyktninger kommer ut i utdanning og jobb: – Beste tall på ti år

– Jeg liker å jobbe. Jeg liker ikke bare å sitte og drømme, sier Feda Hussain Amiri.

På Coop Prix i Storgata i Bodø sørger Amiri for at yoghurt-hyllene bugner over når NRK er på besøk.

– Det er viktig at det ser fint ut i hyllene, sier han.

Amiri har flyktet til Norge fra Afghanistan. Han har som mange innvandrere og flyktninger, slitt med å få seg arbeid.

Men nå kommer stadig flere flyktninger ut i utdanning og jobb. Det viser ferske tall fra kunnskapsdepartementet.

Av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i fjor, gikk over halvparten direkte til jobb eller utdanning.

– Jeg liker å jobbe her. Jeg liker at jeg kan bestemme selv hva jeg kan gjøre, sier Feda Hussain Amiri. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Beste på ti år

Nyankomne innvandrere som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet Ekspandér faktaboks Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i.

Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Blant dem som avsluttet programmet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning.

– Tallene er de beste på ti år, og viser at flere får mulighet til å ta en utdanning og sikre seg varig arbeid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Økningen skyldes at flere har gått over til videregående opplæring enn tidligere år, skriver kunnskapsdepartementet.

– Må stille krav

Men det er stadig stor variasjon i resultatene mellom kommunene, viser tallene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) årlig samler inn.

– Det er viktig at flere kommer i jobb, slik at de kan forsørge seg selv og sine, sier Høyre-statsråd, Jan Tore Sanner. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I flere kommuner som blant annet Moss, Sandefjord og Bærum, går 7 av 10 direkte ut i jobb eller utdanning. I andre kommuner er det bare 3 av 10 som kommer videre.

– Derfor er det viktig at vi fortsetter å stille krav, både til kommunene og den enkelte, sier Sanner.

– For å sikre bedre integrering vil vi også styre bosetting slik at flere kommer til kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet, fortsetter han.

Se fylkestallene i bunnen av artikkelen.

Positive erfaringer

Amiri har jobbet på «Prix-en» i et halvt år, på jobblæring via Nav. Han har bodd i Nord-Norge i ni år.

– Men jeg er ikke helt god i norsk. Da hjelper det å jobbe her. Sjefen og kollegene mine sier hele tiden: «Feda, hvis du lurer på noe, spør! Ikke tenk så mye», sier Amiri.

Og sjefen hans er Arnhild Moen. Hun har ansatt flere innvandrere og flyktninger i butikken i Storgata i Bodø.

– Utfordringen er språket. Det kan bli noen misforståelser. Men de er faktisk ikke farlige. Det tror jeg at veldig mange tenker. Det er de ikke, sier butikksjef Arnhild Moen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Butikksjefen sier de i hovedtrekk bare har positive erfaringer.

– Selvfølgelig er det litt arbeid, men i hovedsak er det positivt. Jeg mener vi lærer like mye som de lærer, av andre kulturer, sier Moen, som skryter av Amiri.

– Han er en flott gutt, flink til å jobbe og møter i rett tid. Det er aldri noe tull med ham, sier hun.

Flere kvinner må i arbeid

Både menn og kvinner gjør det ifølge tallene bedre, men mennene rykker litt ifra, sier kunnskapsministeren.

– Derfor må vi følge opp integreringsstrategien og forsterke arbeidsrettede tiltak for kvinner, og åpne for samarbeid med sosiale entreprenører for å få flere i jobb, sier Sanner.

I Bodø håper Amiri at innsatsen hos Coop Prix skal gi ham jobb etter opplæringen er over, 2. august.

– Vi får se! Det er to-tre stykk som skal flytte, så jeg har kanskje en kjangs, smiler han.

Sjekk 2018-tallene for ditt fylke Fylke Antall personer med overgang til arbeid/utdanning Andel med overgang til arbeid/utdanning (i prosent) Antall avsluttede delatkere Østfold 211 57 369 Akershus 425 60 704 Oslo 352 64 552 Hedmark 156 61 254 Oppland 152 53 287 Buskerud 257 54 474 Vestfold 249 61 410 Telemark 140 43 329 Aust-Agder 111 54 205 Vest-Agder 293 62 476 Rogaland 290 47 612 Hordaland 299 45 659 Sogn og fjordane 162 50 322 Møre og Romsdal 279 61 460 Nordland 353 54 656 Troms 164 46 360 Finnmark 69 41 168 Trøndelag 592 59 1010

Sjekk også tallene for din enkelte kommune hos IMDi her.