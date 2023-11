Spørsmålet fra ordføreren gjorde at Hildegunn flyttet hjem: – Dette er min andre baby

Skrevet av: Kristoffer Brasetvik Dverset/Avisa Nordland

Hun er primus motor for Querini-operaen på Røst, som startet i 2012 på øyværet utenfor Lofoten. I år kulminerte det hele da den ble arrangert i operaens hjemland, Italia. Nærmere bestemt Venezia.

Nå er Hildegunn Pettersen nominert til Årets nordlending.

– Det er en stor ære å bli nominert. Jeg føler jeg tar imot nominasjonen på vegne av hele øysamfunnet. Alle har gjort en stor innsats for å løfte Røst og Nordland opp på et internasjonalt plan, sier hun.

Katastrofal ferd

For å forklare hvorfor Venezia ble pekt ut som et foretrukket sted må vi tilbake til middelalderen. En aprildag i 1431 seilte et fullastet handelsskip med 68 mann – ledet av den venetianske adels- og handelsmannen Pietro Querini – ut fra Kreta, med dagens belgiske Flandern som mål.

Et fryktelig uvær utenfor De britiske øyer førte det venetianske skipet nordover, og midt på vinteren i 1432 endte den katastrofale ferden på Røst. Kun 13 av 68 mann overlevde – Querini var en av dem. Da han og det gjenværende mannskapet vendte hjemover til Venezia, tok de med seg tørrfisk – noe som skulle vokse som handelsvare i Italia i årene etter.

Hildegunn Pettersen flyttet fra Røst som 17-åring til hovedstaden for å bli operasanger. Etter mange år i Oslo kom det en henvendelse fra daværende – og nylig avdøde – ordfører, Arnfinn Ellingsen.

– Han spurte om vi ikke kunne lage noe på denne unike beretningen, forteller Pettersen og legger til at dette var noe hun umiddelbart synes var en god idé.

Tidligere vinner av Årets Nordlending Ekspander/minimer faktaboks 2002: Ulf Larsstuvold 2003: Øystein Gåre 2004: Odd Eriksen 2005: Amanda Hegge Jensen 2006: Rognankompaniet 2007: Shirley Bottolfsen 2008: Malin Arntsen 2009: Runar Berg 2010: Hans Edgar Furfjord 2011: Geir Arne Johannesen 2012: Halvdan Sivertsen 2013: Knut-Eirik Dybdahl 2014: Erlend Elias Bragstad 2015: Sverre Håkon Evju 2016: Marion Anne Knutsen 2017: Marcus og Martinus Gunnarsen 2018: Erik Plener 2019: Ramona Lind 2020: Bodø/Glimt 2021: Kjetil Knutsen 2022: Glimt-supporterne

– Handler om stolthet

Etter noen års arbeid med operaoppsetningen ble som nevnt første oppsett arrangert i 2012.

– Arnfinn var med oss hele veien og fikk med seg den store finalen i Venezia, forteller Pettersen.

– Han og resten av røstsamfunnet tok ansvaret for å løfte hele Nordland som fylke og region. Historien som Querini fortalte, er ikke bare Røsts historie, men hele Nordlands historie om hvordan vi levde i middelalderen. Dette handler om stolthet for kulturen og kystarven, fortsetter Pettersen.

Siden 2012 har operaen som forteller historien om italienerne som havnet på Røst blitt satt opp. Nylig ble den satt opp i Venezia. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hun omtaler Querini-operaens inntog i Venezia som en stor suksess, med stor oppmerksomhet fra italiensk og norsk media.

– Planen var hele tiden å ende opp i Venezia. De siste to årene har vært preget av konkret arbeid med dette, sier Pettersen som har jobbet med dette som prosjektleder i Røst kommune.

– Dette er det største jeg har gjort i mitt liv – sett bort fra å få barn, da. Du kan vel si at dette er min andre baby, sier Pettersen lattermildt.

Anslår at en femdel dro til Venezia

Av de totalt 465 innbyggerne i Røst anslår Pettersen at omtrent 100 tok turen til Venezia – en andel på over 20 prosent av hele befolkningen.

– Av disse jobbet rundt 60 frivillige på scenen og bak scenen. Vi sitter fremdeles og teller hvor mange røstværinger som dro nedover, men jeg ser ikke bort fra at det var godt over 100, sier Pettersen.

– Det var også en fantastisk følelse å få med seg kultur-, reiseliv- og næringsaktører fra hele Nordland på reisen, påpeker Pettersen.

– Hvordan blir feiringen om du vinner prisen som Årets nordlending?

– Det tør vi ikke å tenke på, det er veldig mange gode kandidater. Skulle vi være så heldig å vinne dette, vil det være en enorm ære for det lille samfunnet her ute, før hun ydmykt legger til:

– Jeg synes det å bli nominert er en enorm seier. Og vi har allerede vunnet med den oppmerksomheten Querini-operaen i Venezia fikk.