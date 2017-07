Speidertur endte i redningsaksjon: – Tror det gikk mye på dårlig planlegging

De tre roverne Morten Rønnestad, Erling Ellingsen og Håkon Breivik opplevde mandagens utflukt som annerledes, mens andre opplevde den som litt skummel.

120 rovere forsøkte seg på tur i Børvasstindene mandag ettermiddag, noe som resulterte i en redningsaksjon hvor over 50 personer ble hentet med redningshelikopter.

– Det var en trygghet i å se Sea Kingen, forteller rover Morten Rønnestad.

Våte og kalde valgte flere i turfølge å kontakte både Hovedredningssentralen og ledelsen i speiderleiren Nord 2017. Leirsjef Peer-Johan Ødegaard besluttet tirsdag å fjerne den vanskelige ruten inntil videre, etter at over 50 personer ble berget ned, og 4 av dem havnet på sykehus.

– Vi var ikke helt sikre på om vi skulle fortsette over fjellet eller gå tilbake. Så fikk vi beskjed om å trekke nedover og søke ly ettersom helikopteret var på vei, forteller Rønnestad.

Vått: Slik så de tre ut etter å ha forsert ei elv på vei opp Børvasstindene. Foto: Privat

– En av de tøffeste løypene.

Kameraten Håkon forteller at løypa bak Børvasstindan var ei litt lengre løype enn det som er normalt.

– Det var ansett som en av de tøffeste løypene. Jeg tror mange opplevde klimaet og vinden som den største utfordringen, sier Håkon Breivik.

Men han tilbakeviser at løypa var for vanskelig:

– Roverne skal klare denne løypa, mener han og legger til:

– Jeg tror det gikk mye på dårlig planlegging og vurdering av lende og forhold. Hadde det vært litt bedre tror jeg de fleste hadde kommet i mål.

Våte klær og kjølig vær

Speiderne har brukt natten til å få tilbake varmen i kroppen etter ei våt natt.

– Jeg var en av dem som gikk tilbake med litt folk som måtte bryte. Direkte bekymret var jeg ikke, men hele situasjonen var litt kjip. Det var mye flinke speidere der oppe som har opplevd drittvær tidligere, forteller Erling Ellingsen.

For mange ble fremkomstmiddelet hjem med Sea King helikopter fra 330-skvadronen. Foto: Privat

De tre er enige om én ting; Gårsdagen legger neppe en demper på resten av uka.

– Det er en erfaring. Det å ta med seg tørre klær er veldig viktig, og gjøre de tiltakene du må for å holde deg varm, sier de tre.

Nedbør og snøsmelting har gitt høyere vannstand. I løpet av turen ble speiderne nødt til å forsere ei elv og hadde vann opp til livet da de skulle krysse den.

– Når vi så skal opp mot 1000 meters høyde blir det fort kjølig uten skiftetøy, sier Morten Rønnestad.

Rørt speiderpappa

Haakon Magnus Rønnestad er far og leder i Haugesund MSK. Han har fulgt guttene fra 7 års alder.

– Jeg er rørt og vet at de fikk god bruk for det de har lært, de har hjulpet andre og beholdt roen. Jeg måtte holde tårene tilbake da jeg møtte dem i morges, sier han.

Far og speiderleder Haakon Magnus Rønnestad er rørt av guttenes innsats. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Han opplevde også situasjonen som spent, men ble beroliget da han fikk snakket med «guttene sine».

– Var du noen gang bekymret?

– Ikke for mine gutter nei, men det var nok noen som ikke hadde det bra. Jeg føler de hadde god kontroll på situasjonen og det løste seg bra til slutt.

Å bevare kontrollen er noe Rønnestad forstår viktigheten av som mangeårig speiderleder.

– Dette endte veldig bra for alle som var involvert, men det er nok en lærepenge for dem som hadde med seg for lite klær og mat, sier han.