Kutter den tøffeste speiderløypa etter flere redningsaksjoner

Speiderne som er deltakere på speiderleiren Nord 2017 ble hentet med redningshelikopter fra mandag kveld og utover natten. De siste ble hentet ned rundt klokken 01 natt til tirsdag. Med bakgrunn i gårsdagens hendelser har leirledelsen valgt å kutte ut turen som går bak fjellkjeden Børvasstindene utenfor Bodø.

– Vi har valgt å kutte ut den aller vanskeligste turen. Alle de som hadde problemer i går var de som hadde valgt den tøffeste turen. Det er en fantastisk tur i fint vær, men den ble for tøff med det været vi hadde, sier leirsjef for Nord 2017, Peer-Johan Ødegaard.

Omtrent 2 000 speidere og rovere (16-25 år) var ute på overnattingstur alene ute i skog og mark, såkalt haik.

– Av de 2 000 har 1950 hatt en veldig fin tur, så har vi rundt 50 personer som vi måtte hente inn på grunn av at de ble overrasket av kaldt og vått vær, forklarer Ødegaard.

Leirsjef Peer-Johan Ødegaard sier de har tatt grep i etterkant av redningsaksjonene mandag kveld. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

De aller fleste av speiderne er nå tilbake i sine egne telt, noen oppholder seg i hvilestuen de har organisert i en idrettshall. Det er fremdeles noen som ligger på sykehus til observasjon, men det skal ikke være noe kritisk, ifølge leirlederen.

De vurderer å åpne den vanskeligste ruten igjen i morgen, men dette vil avhenge av været.

Det er ikke meldt om alvorlege skader, men det har væt tilfeller av fallskader og nedkjøling, sier Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) til NRK.

– Overvurderte sine egne evner

På den vanskeligste turen gikk rundt 120 rovere, som er mellom 16 og 25 år.

– 70 av dem har greid seg fint. Noen har kanskje overvurdert sine evner litt, eller var litt for dårlig forberedt. Men som organisasjon mener jeg vi har en god kontroll på hele situasjonen, sier Ødegaard.

Han mener det ikke var uforsvarlig å sende dem av gårde på den tøffeste turen.

– Jeg tror nok de som har vært på tur har lært en god del, det er det vi gjør i speideren; «learning by doing». Noen av de som ikke er lokale ble nok litt overrasket av nordnorsk sommer, forteller leirsjefen.

Også 330-skvadrons Sea King helikopter ble brukt under aksjonen. Foto: Sivilforsvaret

– Utrolig krevende forhold

Kaptein på Sea King og fartøysjef Remi Olsen i 330-skvadron sier at det var svært krevende forhold i fjellet med regn, tåke og mellom 3 og 4 plussgrader.

– Det er viktig å si at det var utrolig krevende forhold, men det var flott å se at ungdommen prioriterte slik de gjorde. De hjalp hverandre med klær og tok virkelig vare på hverandre, sier Olsen.

Han sier at de oppdaget tidlig at dette er ungdom som er vant til å være på tur som nok ble nok overrasket av værforholdene.

– Alle de som vi hentet var ganske medtatt i at de var søkkvåte, men generelt i god form. De var i alle fall glade for å bli hentet. Det var et helt relevant oppdrag slik det var i går, sier kapteinen.

Han roser ungdommene for lagånden og at de utviste en god evne til å ta vare på hverandre.