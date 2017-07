Fire speidere sendt til sykehus i natt

– Fire av disse ble tatt hånd om av Nordlandssykehuset, men ingen hadde livstruende skader, opplyser kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset til NRK.

En av pasientene ble skrevet ut i løpet av natten, mens tilstanden til de øvrige pasientene er stabil.

– De tre andre blir der en stund til for overvåkning og behandling. En pasient får behandling for en skadet ankel, andre for nedkjøling. De er også veldig slitne, sier Angelsen.

For å sikre kapasiteten ble et av Forsvarets Bell-helikoptre rekvirert og fløyet ned fra Bardufoss. Røde Kors ble også fløyet til fjellet for å sikre at alle som trengte det fikk assistanse, skriver Avisa Nordland.

58 berget ned

– Speiderne og roverne er godt vant til å ta vare på seg selv, og i natt viste de også at de er i stand til å ta gode avgjørelser og be om hjelp når de trenger det, sier leirsjef Peer-Johan Ødegaard. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Etter flere redningsaksjoner i forbindelse med speiderlandsleiren i Bodø, ble rundt 50 speidere hentet ned med helikopter. Det er ikke meldt om alvorlige skader.

– Det har gått stort sett bra. Det er noen mindre skader og noen litt nedkjølte speidere, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

– Det er nok først og fremst snakk om sammenfall av flere uheldige omstendigheter. Speidere er jo alltid beredt og drar ikke på fjellet uforberedt, legger han til.

– Vant til å ta vare på seg selv

– Speiderne og roverne er godt vant til å ta vare på seg selv, og i natt viste de også at de er i stand til å ta gode avgjørelser og be om hjelp når de trenger det, sier leirsjef Peer-Johan Ødegaard.

I går kveld og i natt har omtrent 2.000 speidere og rovere vært på turer ut fra speiderlandsleiren. Av disse valgte 115 rovere (16-26 år) de to tøffeste rutene i et område ved Børvasstindene.

I går kveld og i natt har omtrent 2.000 speidere og rovere vært på turer ut fra speiderlandsleiren. Her fra Heggmoen. Foto: Ole Dalen / NRK

Været var grått og kjølig, og utover kvelden ble en del av de 115 roverne lett nedkjølte og valgte å kontakte 113 for å bli hentet ut. I samråd med Hovedredningssentralen i Bodø valgte leiren å tilby alle som ville avbryte turen å bli hentet ut.

55 ble hentet ut ved hjelp av Sea King redningshelikopter, tre gikk ned selv til avtalt hentepunkt. 60 valgte å fortsette haiken på egen hånd som planlagt.

Lettere skader

I tillegg til roverne som ble hentet ut var det tre speidere/rovere som ble hentet ut fra et annet område på grunn av to personer med lettere skader.

– Speiderne har selv valgt vanskelighetsgrad på turen etter hvor erfarne de er med å ferdes i fjellet. Men den nordnorske sommeren kom nok noe overraskende på en del, sier sier leirsjef Peer-Johan Ødegaard.

Hviler ut

– Dårlig vær er vanskelig å gardere seg mot – særlig når man i juli opplever temperaturer ned mot null grader og snø, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

Alle roverne og speiderne som ble hentet ut i natt som ikke hadde behov for medisinsk hjelp er nå plassert på leirens hvilestue.