Sosiale medier fylles opp av parodier på Høyres valgblemme

«Vi tror på Nordland», skrev Høyre i et innlegg på Facebook, og la ved et bilde av Atlanterhavsvegen – 500 kilometer unna.

Nå er det flere, stort sett politiske partimotstandere av Høyre, som har kastet seg på ballen, og Facebook og Twitter fylles opp med parodier.

Der legges det ut bilder av kjente steder rundt om i verden, med teksten «Vi tror på», etterfulgt av et stedsnavn som på ingen måte passer til bildet.

For eksempel denne, fra Gaute Holmin:

– Hørt rykter om at Erna har involvert seg i den nye markedskampanjen til Oslo Høyre ... 🤣, skriver Gaute Holmin på Twitter. Foto: Skjermdump/Gaute Holmin

– Tynn parodi på Høyres distriktspolitikk

Digitalsjef i Høyre, Christian Laland, tar parodiene med godt humør. Han skjønner veldig godt at det har ført til et så stort engasjement.

– Men var dette en vellykket bom? Dere har vel fått mer engasjement rundt kampanjen enn planlagt?

– Den har nok fått mer oppmerksomhet, men vi skulle jo heller hatt mer fokus på det politiske, som man finner hvis man klikker seg inn på det bildet. Så om folk har gjort det, så har det jo vært vellykket.

Men gruppelederen for SV i Nordlands stikk om at dette illustrerer Høyres distriktspolitikk, synes han ikke noe om.

Å nei! Det der gikk jo kjempeskeis. Det er jo nesten så man synes litt synd på Høyre. Det viser nok en gang at distriktspolitikk er venstrehåndsarbeid for Høyre. Marius Jøsevold, gruppeleder i Nordland SV

– Den synes jeg blir noe tynn. Det er ikke en politiker som har gjort denne feilen, men er rådgiver. Så denne synes jeg bommer ganske kraftig, sier Laland.

Bildet lå ute i under et døgn, og er nå endret til et bilde av Bodø og fotballbanen i Henningsvær i Lofoten.

Høyre selv retter opp kampanjen med glimt i øyet:

Her er noen av parodiene:

Bjørnar Skjæran – nestleder i Arbeiderpartiet:

Martin Henriksen - stortingsrepresentant fra Troms Arbeiderparti

Høyres digitalkampanje går hardt ut helt i nord også. Publisert av Martin Henriksen Onsdag 31. juli 2019

Torill J. Frøise

Lars A. Sverdrup Liset

Toine C. Sannes – førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Nordland

Jonas Spildrejordet, kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiet

Thina Johanne Nordfjellmark, ordførerkandidat for Rødt i Sømna

#vitrorpånordland #høyre Jeg foreslår at Norge har kronerulling til et kart og et kompass, samt privatlærer i geografi til regjeringspartiet Høyre. Publisert av Thina Johanne Nordfjellmark Tirsdag 30. juli 2019

Sondre Hansen Bråten

Øyvind Danielsen

Christian Torset – leder i Nordland SV