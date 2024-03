Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 30-årene fra Helgeland er savnet etter en skutertur fra Joesjö i Sverige til Hattfjelldal i Norge.

Redningshelikopter, Heimevernet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og lokale svenske frivillige deltar i søket.

Mannen ble meldt savnet søndag kveld og søket pågikk fortsatt mandag morgen.

Mannen hadde leid snøskuter i Hattfjelldal og kjørt på tur til Joesjö sammen med en annen skuterfører, men kom ikke tilbake som avtalt.

Dårlig vær kan ha bidratt til at de to turkameratene kom bort fra hverandre.

En snøskuterfører i 30-årene ble funnet i god behold mandag morgen etter en omfattende leteaksjon hvor både Forsvaret, et redningshelikopter og frivillige fra Sverige, Røde Kors, Norsk Folkehjelp deltok.

Mannen ble meldt savnet klokken 20.59 søndag. Han skulle kjøre fra Joesjö i Sverige til Hattfjelldal, men dukket ikke opp på angitt sted.

– Mannen er gjort rede for og er i god form. Søksaksjonen avsluttes, skrev Nordland politidistrikt på X/Twitter klokken 9.06.

Like etter klokka 07 satte et redningshelikopter i Bodø kursen mot Hattfjelldal og vil delta i søket etter den savnede mannen.

– Heimevernet bistår også med personell og skutere i søket, opplyste operasjonsleder Ina Selfors mandag morgen.

Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp ble kjørt over fra Norge til Sverige. De kjører skuterløypa fra norsk og svensk side. Det har også vært søkt med lokale svenske frivillige.

Da ble det satt i gang en søk- og redningsaksjon både i Hattfjelldal og på svensk side. Klokken 04.45 bekrefter politiet at søket fortsatt pågikk, og at det ble søkt både på norsk og svensk side..

Politiet i Nordland opplyste til NRK søndag at skuterføreren skulle kjøre fra Joesjö i Sverige til Hattfjelldal, men at han ikke dukket opp.

Riksvei 73 over Krutfjellet mandag morgen viser værforholdene i området hvor letingen etter mannen i 30-årene pågikk. Foto: Statens vegvesen

Hadde leid snøskuter

Mannen som var savnet er i 30-årene fra Helgeland. Ifølge politiet hadde han leid snøskuter i Hattfjelldal og sammen med en annen skuterfører kjørt på tur til Joesjö på svensk side.

Hattfjelldal-Joesjø er en populær skutertur med løypenett for skuterentusiaster på Helgeland.

Den andre mannen kom tilbake til Hattfjelldal alene søndag ettermiddag. Han fikk meldt fra om at han og kompisen var kommet bort fra hverandre.

Ifølge operasjonsleder Ina Selfors var ikke været det aller beste på indre strøk sør på Helgeland søndag.

Dårlige forhold

Ifølge politiet gjorde dårlig vær gjorde at de to turkameratene holdt seg i skuterløypa.

Turkameraten skal ha forklart at de to kom bort fra hverandre da de prøvde å forsere et fjell.

– Den ene skuteren har da snudd da den andre skuten har ikke kommet etter. Så de har mistet hverandre. Etter det vet vi ikke hva som har skjedd videre, sier Selfors.