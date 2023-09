Året er 1983 og flyinteresserte Stig Olav Bolstad er 13 år.

Faren var aktiv i flyklubben i hjembygda Hattfjelldal, og 13-åringen hadde vært med på mange flyturer.

Stig Olav og en 15-årig kamerat hadde fått jobb med å polere flyene.

Da de var ferdige denne ettermiddagen for 40 år siden fant de ut at de skulle taxe en tur på bakken med et Cessna 172, som var i klubbens eie.

Før de vet ordet av det hadde Stig Olav gitt full gass, og plutselig var de i lufta.

Ingen la merke til at de to guttene stakk av gårde med flyet. Men nede på bakken stusset folk over et småfly som gjør halsbrekkende, akrobatiske stunt.

Flyet stupte ned mot hustakene i nabolaget for raskt å stige opp igjen.

I 55 minutter fløy de rundt i over bygda.

– Det var helt å konge å fly. Vi var ikke redde i det hele tatt, forteller Stig Olav Bolstad i dag.

Nøyaktig 40 år etter stuntet, sitter han bak flyspakene igjen – i Hattfjelldal flyklubb, som også feirer jubileum i helga.

Denne gangen stiller flyveteranen med flysertifikat.

Nesehjulet ble vrengt av

Soloturen hans i 1983 ble imidlertid en opplevelse han aldri kommer til glemme.

For det kunne gått skikkelig galt. Et fly som letter skal jo også ned igjen.

– Det var ikke veldig gjennomtenkt, innrømmer Bolstad.

Guttene måtte nemlig sørge for å lande i medvind. Først etter tre landingsforsøk klarte de å lande på bakken. Nesehjulet ble vrengt av, og en felg ble ødelagt nedslaget.

Da guttene krøp av flyet ble de møtt av et medlem i flyklubben.

– Han holdt på å svime av da han så oss. Han sa «dette må jeg rapportere».

Akkurat denne dagen var Stig Olavs far bortreist. Han kom hjem om natten, og tidlig om morgenen ringte telefonen.

Da hadde 13-åringen ligget lys våken hele natta og ventet.

– Han kom inn på rommet mitt og spurte om jeg hadde vært ute og fløyet kvelden før. Jeg måtte innrømme at det var meg.

«Det er mye jeg skal høre» sa han og gikk. Jeg var under kriminell lavalder, så kjeft ble eneste straffen, forteller Bolstad.

Skapte overskrifter over hele verden

Det tok ikke lang tid før Stig Olav solotur nådde media.

Se og Hør tilbød seg å betale for reparasjon av flyet mot å få enerett til historien i en uke. Det fikk de.

Aviser som New York Times, britiske The Times og The Sun og tyske Bild am Sonntag skrev alle om den norske 13-åringer som stakk av med et fly.

– Bild am Sonntag kom hit til Hattfjelldal i privatfly for å intervjue oss.

Selv husker Bolstad best det som sto i den svenske avisen Expressen, som viet to avissider til historien.

– Avisen skrev «lykken var bedre enn forstanden». Det var nok en ganske treffende beskrivelse.

Men hvordan klarte egentlig to tenåringer å fly alene?

– Vi hadde vært med de voksne på mange flyturer. Og når du er interessert, så snapper du opp en del. Du spør og graver og får prøve litt i trygge omgivelser. Derfor hadde vi «fløyet» litt før soloturen.

Tok endelig flysertifikat

I 2003 tok Stig Olav Bolstad offisielt flysertifikat – 20 år etter soloturen i hjembygda.

Han flyr fortsatt og er medlem av Hattfjelldal flyklubb. I helga feirer flyklubben, som feires med fartsfullt flystevne på flyplassen.

Hattfjelldal flyplass først ble tatt i bruk på 1930-tallet. Da tyskerne invaderte Norge våren 1940, brukte de Hattfjelldal som mellomstasjon da tyske fly bombet Narvik og troppetransportskip som lå utenfor Harstad. De la rullebanedekke av tre, slik at de kunne lande med tyngre Stuka-fly.

De som ønsker det får muligheten til å bli med Stig Olav på flytur i helga.

– Men det blir nok ikke noe stuntflyging denne gang.

