– Langsteinen tilhører et av de viktigste gravfeltene i Nord-Norge. Derfor har vi bestemt oss for å gjenreise bautasteinen, sier riksantikvar Jørn Holme.

Den seks meter høye og over 1000 år game «Langsteinen» knakk i tre deler da en innleid underentreprenør på oppdrag fra Mesta veltet den med en kantryddemaskin sommeren 2014.

Tok til tårene da de så steinen knust

Lensmannsbetjent Ole-Christian Wathne og kollegaen sjekker det ødelagte kulturminnet sommeren 2014. Foto: John Inge Johansen / NRK

Folk i Steigen reagerte med sjokk og sorg da de så kommunens stolthet ligge i grus, og kulturvernsjefen i Nordland omtalte hendelsen som en kulturminnetragedie.

«Langsteinen» har fascinert lokalbefolkning og arkeologer i flere tiår. Bautasteinen er tidfestet til ca. 200–600 år etter Kristus – altså før vikingtiden. Det finnes også inskripsjoner og bumerker fra middelalderen inngravert i steinen.

Det har også vært spekulert om steinen kan ha vært en del av en fallosdyrkende religion. I Olav den helliges saga kan vi lese historien om Vølse – en dyrking av en avskåret hestepenis. I ettertid har man vel landet på at det er en skjøtestein mellom storgårdene Laskestad og Steig.

Vil bygge jernkorsett

Den seks meter høye og over 1000 år gamle «Langsteinen» er fra yngre jernalder og er Nord-Norges høyeste bautastein. Foto: Åsmund Aasjord, Helnessund.net

Hva slags festeanordning som skal holde «Langsteinen» oppe, er foreløpig ikke helt klart. Men i løpet av vinteren skal Riksantikvaren sammen med Tromsø Museum og Nordland fylkeskommune komme fram til den beste løsningen.

– Det som er sikkert er steinen vil bli synlig gjennom en form for jernkonstruksjon. Noe annet er helt umulig å få til, sier riksantikvaren.

Jørn Holme var selv innom Engeløya i Steigen på en privat tur i sommer for å se stedet og hvor flott det kan bli å få den opp igjen.

– Sterkt å se «Langsteinen»

– «Langsteinen» er en viktig markør for en historisk tid. Den viser at her har det vært et høvdingsete i mange hundre år, sier riksantikvar Jørn Holme. Foto: Julie Christine Krøvel / Riksantikvaren

– Det var veldig sterkt. Denne steinen tilhører ikke bare lokalsamfunnet i Steigen, den er viktig for Nordland og nasjonen, sier han.

Etter at bautasteinen ble ødelagt i 2014 anmeldte Nordland fylkeskommune den uheldige underentreprenøren for brudd på Kulturminneloven. Firmaet ble først ilagt et forelegg på 200.000 kroner, men nektet å godta boten. Saken havnet i retten, og etter to runder endte det med at selskapet måtte betale en erstatning til Nordland fylkeskommune på 23.546 kroner.

– Uhellet i Steigen endte med straffesak og bøter. Det er en viktig lærdom for alle som driver vedlikehold av veier, kantslått eller beskjæring av vegetasjon. Her bør man ha gode rutiner for å unngå at slikt skjer igjen, mener Holme.

Han viser til et annet eksempel fra Gulen i Sogn hvor middelalderkors fra år 1023 ble ødelagt under trefelling.

– «Langsteinen» Steigens sjel

Den 1000 år gamle «Langsteinen» på Engeløya er ikke bare et viktig landemerke og en turistattraksjon, men også et fredet kulturminne. Nå gleder lokalbefolkningen seg over at de allerede neste sommer skal få kommunes stolthet på plass igjen.

– Langsteinen er en del av folkesjelen i Steigen. Vi har alle vokst opp med steinen, den har alltid vært der, og er en del av identiteten vår, sier Greta Sollie i Steigen historielag.