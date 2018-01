Slettet spillet da verdiene ble satt på prøve

Harstadværingen var nyoperert og satt foran tv-skjermen, da han bestemte seg for å prøve ut et krigsspill. Etter å ha spilt en stund kom det et oppdrag hvor han måtte skyte en sanitetssoldat med Røde Kors-emblemet på armen.

– Man skulle altså ta livet av sanitetssoldaten, og man fikk poeng for dette. For å komme videre i spillet måtte dette gjøres og jeg valgte da å slette spillet, sier han.

Heide Henningsen jobber for Troms Røde Kors, og å bryte Genèvekonvensjonene som blant annet fastslår at sanitetspersonell skal beskyttes var uaktuelt for ham, selv på et dataspill.

– Jeg har ikke sansen for at dataspillselskaper lager spill som misbruker Røde Kors-emblemet og får unge mennesker til å bryte så viktige ting som Genèvekonvensjonene, forteller han, og fortsetter:

Mange av de unge som spiller disse spillene er fremtidens soldater, så det er viktig at de får riktig opplæring.

I går publiserte han en status på Facebook hvor han fortalte omverdenen om hendelsen.

Fra Harstad til Vancouver

Han bestemte seg for å sende en e-post til folkerettsavdelingen til Norges Røde Kors. De sendte det videre til Røde Kors Canada, siden spillutvikleren er fra Vancouver, og i går kom svaret.

– Lederen av selskapet som har produsert spillet har foreslått endringer og å presentere saken i møte med andre fra spillindustrien, for å gjøre de bevisst på det.

Han ser også for seg at spillutviklere bør lære seg mer om internasjonal humanitær rett, og at gamere bør få poeng for å følge reglene, ikke for å bryte dem.

– Har fokus på etikk og kultur

Studieprogramansvarlig for Spill og opplevelsesteknologi ved Nord Universitetet, Trond Olav Skevik, forteller at de har et stort fokus på kultur, regler og etikk.

Trond Olav Skevik forteller at studiet har et stort fokus på å hindre feilinformasjon, og krenking av organisasjoner og mennesker. Foto: Patrik Grønli / NRK

– Et spill kan lastes ned over hele verden, og derfor er det viktig at spillutviklere tar hensyn til et globalt publikum. Hvem som helst kan laste ned spillet og det er ingen som sjekker alder eller hvor spilleren kommer fra, sier han.

Skevik forteller at bevisstheten om temaer som kan krenke andre har økt etter at studiet ble startet opp i 2009.

– Noe så enkelt som farger har ulik kulturell betydning. I noen land er svart sørgefarge, mens den er hvit i andre land. Det er mange ting å tenke på når man lager spill.