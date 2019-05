Slangen Houdini sporløst forsvunnet på kjøpesenter

Da de ansatte hos ZooExpressen på Hunstadsenteret i Bodø kom på jobb onsdag, oppdaget de raskt at noe manglet.

Rettere sagt noen.

Den nylig navngitte melkesnoken Houdini hadde i løpet av nattetimene kommet seg ut av terrariet og er nå sporløst forsvunnet. Bodø Nu omtalte saken først.

– Først spøkte vi litt om det, men så fant vi ut at han faktisk var borte. Vi har lett etter den helt siden vi kom. Sannsynligvis har den gjemt seg et sted hvor det er trangt, varmt og mørkt, forteller butikkmedarbeider Sol Eirin Røyrhus.

Butikkmedarbeider Sol Eirin Røyrhus var blant dem som kom på jobb i dag tidlig og oppdaget at melkesnoken var borte. Foto: Privat

Selv om det kan fremstå humoristisk presiserer Røyrhus at det er et levende dyr og at den nok er skremt.

– Det er en stor butikk så den kan være veldig mange steder. De søker naturlig til varme steder. Den er bare en baby, og den vil nok ikke komme ut i butikken i fullt lys når det er mye folk, forklarer hun.

– Vil ikke overleve

Selv om en slange på rømmen kan virke avskrekkende nok for de fleste, er det ingen grunn til å frykte dyret.

– Denne er ikke giftig, men ligner på en del giftige arter. Arten er veldig vanlig nedover i Mellom-Amerika, sier zoolog Petter Bøckman til NRK.

Melkesnok er tradisjonelt en musespiser. Den fikk navnet sitt fordi den var vanlig rundt gårdene til nybyggere i USA.

– Man trodde den rappa melk fra kyrne. Det gjorde den selvfølgelig ikke, men det er der navnet kommer fra.

– Den vil ikke overleve i norsk natur, så vi får håpe de finner den snart. Ellers vil den gå en ublid skjebne i møte.

Utlover dusør

Nå har dyrebutikken de utlovet dusør på 1000 kroner til den som greier å finne slangen i live.

– Det har kommet flere for å lete etter den. Til nå har vi hatt ti personer som har kommet innom for å lete, men så langt har ingen lyktes i å finne den, sier butikkmedarbeideren.

– Kan det være noen som har stjålet den?

– Vi vil fortsette å lete til vi finner den. Vi har tro på at den skal være i live og har ikke hjerte til å tro at noen kan ha tatt den med seg.

De skal ha registrert bevegelse bak kasseapparatet i natt, men utelukker ikke at den kan ha forlatt butikklokalene.

– Vi har gitt beskjed til de andre butikkene på senteret.

Oppkalt etter utbryter-mester

Opprinnelig var dyrebutikkens plan å arrangere en navnekonkurranse på Facebook.

– Men vi syntes Houdini passet så godt etter denne hendelsen.