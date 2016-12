Skjøtekontakt til utvendige julelys forårsaket boligbrann

Etter brannen fortalte brannsjef Svein Christiansen i Vågan at beboerne selv trodde det kunne være adventslysene rundt rekkverket som var årsaken.

Nå har politiet konkludert.

Slik ser skjøtekontakten til juletrebelysningen ut etter brannen. Foto: Politiet

– En dobbel stikkontakt med med gren til to utvendige juletrebelysninger har blitt puttet inn i en enkel stikkontakt, sier politioverbetjent i Svolvær og leder for branngruppa i Lofoten, Terje Pedersen.

Den doble utvendige stikkontakten var godkjent og var blitt montert av godkjent installatør. Men kontakten har blitt stående åpent til for vær og vind, og her det har sannsynligvis dannet seg en «krypstrøm» mellom en fase og jordledningen på grunn av fukten, forklarer han.

Påvirker det elektriske anlegget

Pedersen forteller at krypstrøm ofte skjer på utvendige kontakter som eksponeres for vær og vind over tid.

– Miljø- og temperaturforandringer påvirker et elektrisk anlegg som står åpent. Når det går fra kulde til mildvær kommer det salt og annen skitt inn i kontaktene som ikke skal være der. Det er det som til syvende og sist skaper krypstrøm, og kan føre til brann.

– Det har oppstått en lysbue i tilleggskontakten, som har antent boligen før sikringen eventuelt rekker å kutte strømkursen, forklarer Terje Pedersen.

Krypstrøm Ekspandér faktaboks En utilsiktet strøm mellom faser eller mellom faser og jord pga. nedsatt isolasjonsevne, tilsmussing, fuktighet eller lignende.

Kalles også for ufullstendig kortslutning. Kilde.

Våknet av brannvarsler

Brannen ble oppdaget av beboerne selv, som skal ha våknet av brannvarsleren. De kom seg begge ut av huset, og ble undersøkt av lege og ambulanse på stedet.

Det tok en tid før brannvesenet kom frem til boligen i Digermulen, men da de kom var huset overtent.

Dette bør du passe på

Desember er årets travleste måned for brannvesenet. Det brenner i nesten 50 prosent flere boliger i julemåneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året. Åpen ild er årsak til én av tre branner i julemåneden. Men julepynt med elektriske lys kan også være en brannfelle om den ikke brukes riktig.

– Det er viktig med jevnlig ettersyn av alt elektrisk utstyr utendørs. Vær og vind tærer på utstyret, og langs kysten har vi utfordring med salt i tillegg. Utendørskontakter er mye i bruk, ikke bare til julebelysning, men til tyngre verktøy, maskiner og lading av elbiler, sier brannsjef Svein Christiansen i Vågan brannvesen.

Brannsjefen avdvarer også mot å bruke skøyteledninger og kontakter av ulik karakter.

– Skjøteledningen må være dimejsonert for utebruk. I tillegg må den være dimensjonert etter kursen, som gjerne er på 16 Ampére. Er du usikker er det sikreste å konsultere en elektriker, sier han til NRK.