Lasteskipet «Ruby» ble for ei drøy uke siden bortvist fra havnen i Tromsø av politiet. Skipet hadde store mengder ammoniumnitrat om bord.

Ammoniumnitrat er det samme kjemiske stoffet som ble brukt i bomben mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Bomben var på 950 kilo.

Det kjemiske stoffet var også årsaken til den voldsomme eksplosjonen i Beirut i Libanon i 2020. Stoffet hadde stått lagret i flere år, og det var 2750 tonn av stoffet som gikk i lufta i forbindelse med eksplosjonen.

Skipet hadde skader i skrog, propell og ror. Skader skipet hadde seilt med ei god stund.

Nå har skipet igjen tatt turen inn i en nordnorsk fjord, melder Bladet Vesterålen.

Søker ly for været

Sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen opplyser til NRK at skipet søker ly for dårlig vær. I tillegg skal skipet bunkre drivstoff.

– Nå kommer «Ruby» inn med sitt følgeskip og har søkt shelter. Skipet har fått tildelt posisjoner av Forsvaret, Kystvakta og Kystverket. Vi ankrer opp fartøyet der og gir dem mulighet til å fylle drivstoff, sier Sveinungsen.

– Samtidig vil de ligge i det vi kaller for shelter for å vente til det været som er varslet nå skal passere. Planen er at de skal seile fra Andfjorden og videre ned langs kysten antakeligvis lørdag ettermiddag.

– Hvor vanlig er dette?

Det Malta-registrerte lasteskipet «Ruby» utenfor Andøya torsdag morgen. Foto: Tony Gulla Sivertsen / Andøyposten

– Shelter er noe vi gjør hele året, spesielt når det er dårlig vær på høst- og vinterstid. Så vi opplever ofte at fartøy kommer inn, og sammen med Forsvaret og Kystverket tildeler vi posisjoner som vi mener er egnet for det vær og vind. Så det er en rutineoperasjon for oss.

– Betryggende avstand

Hovedgrunnene til plasseringen er vær-og-vindretninga som er varslet. Men også tilgjengeligheten for bunkring.

– Men vi har også sammen med DSB bare forhørt oss litt for å være på den sikre sida om hvilken sikkerhetsavstand til befolkning vi ønsker. Da har vi også satt inn posisjonering med tanke på det. Vi håndterer skipet på en vanlig, rutinemessig måte. Men i og med at dette har hatt veldig mye oppmerksomhet, så har vi valgt å legge det godt unna befolka områder.

Havnesjef i Andøy Håkon Strand sier til NRK at skipet ankrer opp sør for Myrflesa i Andfjorden.

– Og de ligger på en veldig betryggende avstand fra alt, der som de ankrer opp. Dette er en helt normal situasjon egentlig. Den lasta har ikke vi kunnskaper om hva som skal til for at det skal skje noe med det. Men dette er en ren skipsmessig situasjon, det er skipet dette gjelder – ikke lasta, sier han.