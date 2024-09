Lasteskipet «Ruby» ble tirsdag bortvist fra havnen i Tromsø av politiet. Skipet hadde store mengder ammoniumnitrat om bord.

Skipet hadde skader i skrog, propell, og ror og hadde behov for reparasjoner.

Nå er det klart at skipet har seilt lenge med skadene.

Ifølge ulykkesrapporten som Malta-baserte rederiet har sendt inn til Sjøfartsdirektoratet, oppsto skadene allerede 22. august. Da var skipet på vei ut fra havnen i Kandalaksja i Russland.

Rederiet har selv opplyst at de har hatt en grunnberøring eller grunnstøting.

– I rapporten skriver de videre at de vurderte skadene slik at de kunne fortsette reisen med mål om utbedring i europeisk havn, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

– Dette er forhold og vurderinger som Sjøfartsdirektoratet ikke kjente til før det ble spørsmål om nødhavn og det ble sendt inn ulykkesrapport.

Kystverket: Hadde kjennskap til last

Spørsmålet som stilles er hvordan skipet i utgangspunktet fikk lov å legge til kai i Tromsø.

– Det er opprettet en undersøkelsessak for å samle informasjon for å se om det er grunnlag for å starte en videre etterforskning om mulige straffbare forhold, sier leder for operativ tjeneste i Tromsø politidistrikt, Morten Pettersen.

– Det er naturlig at politiet ser på denne saken, men per i dag har vi ikke mistanke om at noe straffbart kan ha skjedd, understreker Pettersen.

Skipet kom til Tromsø søndag etter å ha ligget i flere dager ved anker utenfor Vannøya i Karlsøy kommune.

– Vi visste ikke at skipet hadde denne skaden da det kom inn i norsk økonomisk sone. Dette ble vi kjent med da det lå ankret opp, sa leder ved Vardø sjøtrafikksentral, Ståle Sveinungsen til NRK tirsdag.

Sjøtrafikksentralen hadde likevel kunnskap om den farlige lasten, da skipet rapporterte dette inn via rapporteringssystemet Safe sea nett da det kom inn i norske farvann 25. august.

Politiet: Fikk vite om farlig last mandag

Først mandag ble politiet kjent med den potensielt farlige lasten om bord i skipet.

De kontaktet da fagtjenester med kunnskap om farerisikoen, som anbefalte at reparasjonen av skipet burde utføres et annet sted enn i Breivika, som ligger i Tromsø by og nært Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi har kjennskap til at det stoffet kan være risikabelt, så vi har gitt våre gode råd inn mot politiet i den videre håndteringen av saken, sa brannsjef Terje Hanssen.

Tirsdag ble «Ruby» tauet fra byen, og ligger nå utenfor Vannøya i Troms. Det er opprettet en sikkerhetssone på 500 meter. Skipet skal etter planen repareres.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet utgjør ikke skipet en større risiko nå enn hva det ville gjort under normal operasjon.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ammoniumnitrat er det samme kjemiske stoffet som ble brukt i bomben mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Bomben var på 950 kg.

Det kjemiske stoffet var også årsaken til den voldsomme eksplosjonen i Beirut i Libanon i 2020. Stoffet hadde stått lagret i flere år, og det var 2750 tonn av stoffet som gikk i lufta i forbindelse med eksplosjonen.

– E n alvorlig sikkerhetsglipp

Erlend Svardal Bøe er stortingsrepresentant for Høyre, og sendte torsdag inn spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) for å få svar på det han mener tyder på svikt i rutinene.

– Det er en alvorlig sikkerhetsglipp når man lar et frakteskip med slike mengder farlig stoff, ligge til havn i Nord-Norges største by, sier Svardal Bøe til NRK.

– Selv om det skal bestemte forutsetninger på plass for at noe galt skal skje, med en slik type last, er konsekvensene om noe går galt svært alvorlig, påpeker han.

Erlend Svardal Bøe (H) har sendt spørsmål til justis-og beredskapsministeren og bedt om en orientering i saken. Foto: Tora Jarnæs Vold / NRK

Svardal Bøe mener den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i seg selv burde sikret en sterkere bevissthet for risikoen med å tillate slike fartøy til havn i en norsk by.

– Når vi fra før har innført sterke restriksjoner i havnene mot russiske fiskefartøy, og dette skipet kommer med last fra Russland, burde det ført til mer årvåkenhet hos etatene som har håndtert denne situasjonen.

NRK har bedt justis- og beredskapsministeren om kommentar, som foreløpig ikke har svart på Svardal Bøes utspill.