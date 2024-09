Troms politidistrikt bestemte tirsdag at det Malta-registrerte lasteskipet «Ruby», som ligger til kai i Breivika i Tromsø, skal fjernes fra kaien. Dette som følge av reparasjoner skipet skal gjennomgå.

Terje Hanssen, brannsjef i Tromsø brann og redning, bekrefter til NRK at skipet er lastet med ammoniumnitrat.

– Vi har kjennskap til at det stoffet kan være risikabelt, så vi har gitt våre gode råd inn mot politiet i den videre håndteringen av saken. Vi er så langt veldig godt fornøyd med kommunikasjonen og samarbeidet med politiet, sier han.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Kommunen som informerte

Hanssen opplyser at stoffet, dersom det blandes med andre ingredienser eller komponenter, har et potensial til å være eksplosivt.

– Det er ingen grunn til å tro at det er tilfellet her. Men det er ønskelig, naturlig nok, å ta den båten bort fra Tromsø. Helt forebyggende. Jeg har ikke kjennskap til at det er grunn til uro knytta til stoffet. Stoffet transporteres rundt omkring på verdens hav hver eneste dag.

Ammoniumnitrat er et stoff som fremstilles av ammoniakk og salpetersyre. Det brukes i gjødsel i jordbruket, og det kan også brukes i produksjon av sprengstoff.

Hanssen opplyser at det var Tromsø kommune som informerte Tromsø brann og redning om skipet mandag, noe brannvesenet setter veldig pris på.

– Vi får ofte både tips og henvendelser om ting som vi kan bidra til å følge opp. Vi sendte umiddelbart to stykker om bord i denne båten. To kunnskapsrike, dyktige folk som snakka med både kaptein og mannskap.

Ingen sikkerhetssone

Lasteskipet er 183 meter langt, og ankom Tromsø søndag. Dette etter at det hadde søkt nødhavn på vei fra Kandalaksja i Russland.

– Vi jobber med å få tauing av fartøyet ut på et egnet oppankringssted, og hvor det gis mulighet til å utbedre det som eventuelt må utbedres på fartøyet, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, til NRK.

Politiet har ikke på noe tidspunkt tirsdag opprettet sikkerhetssone rundt skipet.

– Vi har ikke opprettet noen sikkerhetssone på havneområdet der fartøyet er nå. Mannskapet er fortsatt om bord i skipet enda, så akkurat nå anser vi det ikke som noen eksplosjonsfare der fartøyet er, men ønsker at fartøyet er på en annen destinasjon når arbeidet starter, sier Steffensen.

– Er det noe dere tror kan endre seg?

– Nei, jeg har ingen grunn til å tro at det skal endres på akkurat det. Men vi ønsker at fartøyet, på det tidspunktet det skal jobbes på, at det skal være på en annen destinasjon. Vi ønsker ikke å ha det liggende i havnen da.

Politiet opplyser at norske sjøfartsmyndigheter og andre aktører jobber sammen med de som har ansvaret for båten for å finne gode løsninger.