Regjeringa i Libanon går av etter eksplosjonen i Beirut

Libanon sin helseminister, Hamad Hassan, seier heile regjeringa har gått av som følge av eksplosjonen i Beirut førre veke, det melder nyheitsbyrået AP.

Ministeren seier at statsministeren Hassan Diab er på veg til presidentpalasset for å levere oppseiingane for alle ministrane.

Store demonstrasjonar

På måndag gjekk finansminister Ghazi Wazni av. Tidlegare har tre andre ministrar gått av. 160 menneske døydde i eksplosjonen, fleire titals er framleis sakna.

GÅR AV: Hassan Diab er statsminister i Libanon. No trekker han seg. Foto: MOHAMED AZAKIR

Det har blitt retta mykje kritikk mot regjeringa etter eksplosjonen. Heile 2450 tonn ammoniumnitrat gjekk i lufta, eit stoff som blir brukt i kunstgjødsel og sprengstoff. Regjeringa visste at det brennbare stoffet var lagra der, og at det utgjorde ein risiko. Over 200 menneske har så langt blitt rapportert døde, og mange er framleis sakna.

Det har vore fleire demonstrasjonar i landet etter ulukka. Ei gruppe demonstrantar leia av pensjonerte offiserar storma på laurdag utanriksdepartementet i Libanons hovudstad Beirut.

STORE SAMANSTØYT: Eksplosjonen gjorde at fleire valde å demonstrere mot regjeringa. Foto: ANWAR AMRO

Ifølge libanesisk Røde Kors måtte 175 personar få behandling for skader på grunn av demonstrasjonen. Ein talsperson for politiet seier at ein politimann døydde etter samanstøyt med demonstrantane, meldte Reuters.

Var allereie i ei krise

Libanon hadde nok å stri med før den katastrofale eksplosjonen. Helsevesenet var allereie pressa på grunna av koronaviruset, og landet var i allereie i ei økonomisk krise.

Dei materielle skadane gjorde at nærmare 300 000 menneske fekk heimane sine øydelagde. Det er rekna at eksplosjonen vil koste mellom 90 og 135 milliardar kroner.