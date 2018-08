Skeptisk til å åpne Pluragrotta for turister: – Sikkerheten en utfordring

For fire år siden omkom to finske dykkere da den ene dykkeren satte seg fast, mens den andre gikk tom for luft i Pluragrotta. Begge dykkerne ble liggende på over 100 meters dyp. De ble hentet opp igjen da 17 dykkerkolleger brøt ferdselsforbundet og hentet opp kameratene sine.

Leder i Norsk Grotteforbund, Marek Vokac, mener det er fint at turistselskapet Visit Plura vil satse på grotteturisme, men mener at det er mange ting som må tenktes på før man sender folk inn i grotter.

Marek Vokac ble nylig ny leder for norsk grotteforbund. Foto: Frank Nygård / NRK

Det finnes mellom 200 og 250 grotter i Rana, og som man nå håper kan åpnes for å supplere de mest kjente grottene.

– Det finnes grotter som har fantastiske formasjoner, og disse er veldig sjeldne. Masseturismen har ingenting der inne å gjøre, det ville være fryktelig synd, forteller Vokac.

Han forteller videre at sikkerheten alltid vil være en utfordring i en grotte. Ettersom mange grotter har stått uberørt i over 100.000 år, vet man ikke hva den tåler.

– Grotter har også stor vitenskapelig verdi, når det blir trafikk i grottene, blir dette ødelagt, og verdien forsvinner, legger Vokac til.

Samtidig sier han at grotter som er besøkt i mange år, og hvor forskningsverdien er hentet ut, ikke tar skade av flere turister.

– Vi må utnytte naturressursene

Foto: Tom Halsør og Harald K. Jansson / NRK

– Vi har et stort ønske om at Mo i Rana, skal stikke seg ut. Vi må ha noe som skiller oss fra alle de andre stedene, og det er ingen byer som driver med kommersialisert grotteturisme på den måten vi har tenkt.

Marmorgrottene i og rundt Mo i Rana kan bli en attraktiv reiselivsdestinasjon. Det mener daglig leder for Visit Plura, Ina Trælnes, hun har en drøm om å gjøre Mo i Rana til Norges grotteby.

Ina Trælnes har store planer for Mo i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

I dag er Pluragrotta, Sætergrotta, og Grønnligrotta godt besøkte turisattraksjoner i kommunen.

– I Rana har vi Nord-Europas største vannfylte grotter, nærmest i hagen. Dette må vi utnytte, sånn at grottedykkere får bekjentskap med stedet. Vi kan bli topp fem i verden på dette.

– Turisme kan ødelegge grottene

I Nordland finnes det rundt 100 grotter, og de fleste blir aldri kjent for andre enn dem som fant dem. Her fra Pluragrotta. Foto: Janne Suhonen

For å hindre at masseturismen skal storme inn i grottene har Ina Trælnes og Visit Plura en plan.

– Vi må få profesjonalisert det. Sånn at vi har kontroll på hvem som dykker der, og at det kun er sertifiserte grottedykkere som slipper inn. Da kan vi stoppe de som ikke har erfaringen som skal til, sier Trælnes.

I Nordland finnes det rundt 100 grotter, og de fleste blir aldri kjent for andre enn dem som fant dem.

– Mitt standpunkt er at man velger ut noen grotter som er ferdig utforsket, og hvor mesteparten av forskningsverdien er hentet ut. Det er også viktig at grottene som turister skal ferdes i, ikke inneholder faremomenter, avslutter Vokac.