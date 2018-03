Skårunge fra Bærum ble verdensmester i skreifiske

Til tross for at han ikke er en erfaren fisker, holdt Fredrik Mørch-Reiersen fra Bærum ut dagen på Lofothavet. Han deltok i VM sammen med en kompisgjeng om bord i båten Leiskjær. Med en rugg på 23,8 kilo på stanga, ble det dårlige været glemt.

– Jeg er ikke noen erfaren fisker, men jeg håper jeg har sjansen på å ta gull. Jeg har aldri fått så stor fisk før, sa han etter at fisken var dratt ombord i båten og lenge før konkurransen var avgjort.

Sjansene for gull skulle vise seg å være store, for til tross for at Mørch-Reiersen aldri har fisket skrei før gikk det rett til topps for hans del. Skreien på 23, 8 kilo holdt til seier med solid margin.

Storfangsten til Erik Sevaldsen glapp dessverre. – Men humøret glapp ikke. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Det føles uvirkelig. Jeg kom hit helt uten forventninger, og så ble jeg verdensmester, gliste en fornøyd vinner.

Til sammenligning gikk andreplassen til Kjell Henriksen fra Bø som fikk en skrei på 14, 2 kilo.

– Trodde jeg bunna

Mørch-Reiersen fikk en spesiell opplevelse da gulltorsken skulle i land.

– Jeg klarte ikke å bruke snella, så jeg trodde jeg hadde satt meg fast i bunnen. Jeg skjønte etter hvert at jeg ikke satt fast, men var redd for at snøret skulle ryke, sa han.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Vinner-ruggen får naturligvis ikke like stor glede av å være verdensmester, den ender opp som middag.

– Skrei er kjempegodt, så jeg skal tilberede den bra. Jeg skal invitere folk og ha det hyggelig, gliser verdensmesteren.

Hard dag på sjøen

– Jeg tror at selv de mest hardbarkede havfiskerne vil karakterisere dette som en tøff dag på havet, sier Svein Erik Skjønnås, som er tilrettelegger under VM i skreifiske.

Været kan man ikke styre, sier tilrettelegger under VM i skreifiske Svein Erik Skjønnås Foto: John Inge Johansen / NRK

Halvparten av båtene har fisket mer eller mindre hele dagen, forteller Skjønnås. Men for mange ble det rett og slett for tøft.

– Det var mange som snudde etter kort tid ut fra Svolvær, på grunn av været. Det var stort sett fordi deltakerne ikke tålte sjøen, forteller Skjønnås til NRK Nordland.