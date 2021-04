– Tare er noko vi har bruka i Noreg sidan før vikingane, men det har dotte ut av næringsdietten vår. No et vi fredagstaco og kjøtt i staden for sjømat som eigentleg bør vere nærmare dietten vår, seier Leonore Olsen.

Etter å ha jobba som forskar i Sintef flytta ho heim for å lage snacks av tare.

Botn i berekraft

Tare kan verte produsert utan ferskvatn, utan bruk av landarealer, gjødsel eller kjemikaliar når det vert dyrka på havet. Det er produsert utan bruk av fôr og lever på sollys og næringsstoffa i havet.

Sjy Seaweed hentar førebels taren sin frå ein tareprodusent på Lofoten.

– Vi meiner ikkje at vi ikkje skal ete torsk eller laks, men meiner at det er eit godt alternativ til til dømes importert ris.

OSTEPOP: Leonore Olsen, dagleg leiar i tangsnacksfabrikken, seier produktet er laga nesten på same måte som ostepop. Det er laga av mais, potet og tang. Foto: Janita Zenteno / Janita Zenteno

I botn av prosjektet ligg nemleg ein tanke om miljø- og klimautfordringane.

Sjy Seaweed seier at deira bidrag er å gjere marine makroalgar tilgjengeleg for alle

– No er verda såpass dårleg stilt i forhold til bærkraft og globalt oppverming. Eg meiner at om ein ser at ein kan bidra i rett retning bør ein gjere det, seier 33-åringen.

Sjy Seaweed Ekspandér faktaboks Sjy Seaweed vart oppretta i 2018 Seeweed er eit blandingsprodukt av mais, potet og norsk tare. Dei bruker 7,5% tare. Om dei bruker meir vert det ein for markant smak av tare. Snackesen vert laga på same måte som cheesdoodles. Koronapandemien sette kjeppar i hjula deira. Difor var første pose med taresnacks klart først i oktober 2020. Produktet er å få kjøpt mange stader i Nord-Norge. I tillegg har snacksprodusenten fått forespurnader frå Sverige og Tyskland

Inspirasjon frå snøkrabbe

I Barentshavet såg Olsen at snøkrabbe var ny ressurs som på få år skapte mange arbeidsplassar. Sjølv om det var ein ny ressurs.

– Det gav inspirasjon til å sjå på andre ressursar som vi ikkje bruker i særleg grad i Noreg. Kanskje det kunne bli til arbeidsplassar på Helgeland.

Tareproduksjonen var i frammars. For Olsen teikna det seg eit bilete av at verda må over i eit grønt skifte.

Snacksutviklaren har løyve til å dyrke eigen tare vest for øya og dei har alleire bygga fabrikk på Kvarøya. Viss produktet deira vert populært kan dei har bruk for fleire tilsette. Førebels er mandatet deira å lage eit produkt som gjer at folk får auga opp for den nye snack-kandidaten.

MEDARBEIDAR: No er det ein og ein halv stilling i Sjy Seaweed. Om produktet deira vert populært håper dei at dei vert mange fleire. Foto: Janita Zenteno / Janita Zenteno

– No prøver vi å introdusere ein berekraftig framtid gjennom vegansk sjømat.

Sidan oppstarten har dei fått mykje tilbakemelding frå eit ungt publikum. Mange veganar er glade for å få eit produkt frå sjøen som dei kan ete.

I Sintef var ho del av 2000 tilsette, i Sjy Seaweed har dei no ein og ein halv stilling, men ho har eit nettverk. Men gründeren kjenner seg ikkje åleine. Ho lener seg på lokal kompetanse frå mellom anna fiskeoppdrettet på Kvarøya.

VAKKERT: Sjy Seaweed held til på vakre Kvarøy på helgelandskysten. Bedrifta er ei av fleire som er viktig for lokalsamfunnet. Foto: Janita Zenteno / Janita Zenteno

Den blå åkeren

På Kvarøy ligg også Kvarøy Fiskeoppdrett. Det kjem til å bli viktig for Sjy Seaweed når dei begynner å produsere eigen tare.

– Vi er veldig glad i at her er lakseoppdrett som ligg nær her langs kysten som vi kan gjere oss nytte av. Der er sirkulær økonomi i sin reinaste form, seier Olsen

LØYSING: Silje Forbord, forskar ved Sintef fiskeri og havbruk seier satsing på tang kan vere ei løysing for klimautfordringane. Foto: Sintef

Forskar ved Sintef fiskeri og havbruk, Silje Forbord fortel at det er stor interesse både nasjonalt og internasjonalt for dyrking av tare.

– Det tar opp næringsstoff frå sjøen om det kjem frå lakseoppdrett eller anna type utslepp. Den bind CO₂ og kan vere ei løysing for klimautfordringar, seier Forbord.

Forbord forklarar at i tillegg til sollys, er fosfor og nitrogen to av dei viktigaste byggesteinane for tare. Det finst det mykje av i fiskeavføring.

Næringsstoffa kjem naturleg med havstrømpene. Om laksen bidreg med å sleppe ut for mykje forfor og nitrogen, kan tare bidrege til at det blir take opp. Det er eit naturleg kretsløp.

Forskaren peiker likevel på at ein må take omsyn til kva utstyr ein bruker i tangproduksjonen for at det ikkje skal føre til utslepp av mikroplast.

– Vi held på å lage ein ny næring for Noreg. Når folk et tare bidrar dei til å byggje opp ein tareproduksjon i Noreg. I produktet vårt vert ville tareskogar på kysten ståande urørt. Villtare bind meir karbondioksid enn regnskogen i Amazonas, seier Olsen.

– Det er viktig å bruke den blå åkeren, altså havet, og ikkje berre den grøne åkeren på landjorda.