Sju tips: Slik gjør du bunaden klar til 17. mai

Om bare noen få dager braker det løs, og igjen skal vi feire grunnlovsdagen. Mange kler seg opp i bunad 17. mai, og du lurer kanskje på hvordan du skal stelle med din kjære folkedrakt før festen setter i gang.

Karin Signe Slotterøy jobber på Husfliden i Bodø, og sier mange er usikre på hvordan de på best måte kan bevare og behandle sin bunad. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

Karin Signe Slotterøy arbeider på Husfliden Bodø, og hun har flere gode tips du kan få bruk for.

– Mange kommer innom Husfliden om dagen for å spørre om råd, forteller Karin Signe

1. Dropp deo

Deodorant kan den sette gule flekker på skjorta hvis du bruker det, også parfyme har samme effekt. Om du allikevel ønsker litt «godlukt» på deg kan du for eksempel bruke parfyme på håndleddene, eller andre steder på kroppen som ikke er i kontakt med skjorta.

2. Pussing av bunadssølv

Til veskelåsen og spennene på vesten må du bruke pusseklut. Det er viktig å ikke pusse på selve stoffet til bunaden, da kan det bli flekkete. På gullsmeden kan du kjøpe flytende sølvpuss til søljene og mansjettknappene.

3. Hvordan bretter jeg sjalet?

Du er kanskje usikker på hvordan du skal brette sjalet til Nordlandsbunaden, Karin Signe har oppskriften:

Brett sjalet først i en trekant, også finner du midtpunktet på sjalet. Deretter tar du 5 cm og bretter det innover, også 5 cm utover. Til slutt legger du sjalet godt opp på skuldrene. Da får du lange ender på sjalet som du må putte godt ned i vesten.

–Sjalet må legges godt på plass i vesten, slik at man ikke mister det, forklarer Slotterøy.

4. Hva om jeg søler på skjorta?

Det er ikke grunn til panikk dersom du skulle være uheldig å søle ketsjup på skjorta. Men er uhellet ute, må du få på kaldt vann så fort som mulig så du får bort de verste flekkene. Når du kommer hjem vasker du skjorta som normalt.

5. Hvordan vasker jeg skjorta?

– Vi anbefaler å ikke vaske skjorta i vaskemaskin, råder Slotterøy hos Husfliden.

Skjorta er laget av lin og tåler vask opp til 60 grader, men grunnen til at du ikke bør vaske skjorta i vaskemaskin er broderiene. De kan bli slitte og ødelagte om skjorta går i vaskemaskinen. Husfliden selger eget vaskemiddel som heter «såpespon» for vask av skjorter. Har du ikke dette kan du bruke et skånsomt vaskemiddel. Vask skjorta for hånd, når den er nesten tør så stryker du den en gang. Deretter henger du den på en kleshenger, og når den er helt tørr så stryker du den en gang til.

6. Få bunadskoene til å skinne

Bunadskoene skal være sorte med sølvspenne. Skoene pusser du med skosverte og børste. Også kan det være greit å gå over sølvspennen, slik at den også skinner.

– Skoene skal se like fine ut som resten av antrekket, presiserer Karin Signe Slotterøy.

7. Heng bunaden til lufting

Bunaden skal ikke vaskes, men renses. Du trenger ikke rense bunaden hver gang du bruker det. Hvis du er flink og ikke søler, holder det å henge den ut til lufting.

– Er du er forsiktig kan du ha bunaden i mange år før du trenger å rense den, sier Karin Signe Slotterøy.