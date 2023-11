Skrevet av Øyvind A. Olsen/Avisa Nordland

– Det har vært tunge og krevende dager inn imellom, men jeg er av dem som aldri klarer å holde kjeft. Da må jeg også kunne prestere noe, smiler Sisilie Skagen, en av kandidatene til tittelen Årets nordlending.

– Det var gøy å bli nominert, selv om det kom litt brått på, innrømmer hun.

Det er flere grunner til at Skagen, opprinnelig fra Andøya, nå gift og bosatt i Stamsund, ble foreslått som kandidat. Én av dem er at hun gjennom sin yrkesutøvelse regnes som en av de fremste forkjemperne for likestilling innen fiskerinæringen.

– Det er en kamp for å oppnå likestilling, ingen tvil om det. Mitt bidrag er å vise at jeg behersker jobben min i et mannsdominert yrke, samtidig som jeg er mor og klarer å ta meg av familien min.

Hun tenker seg om, og tilføyer:

– Dessuten er det slik at dersom du skal ha en stemme som fisker og kunne uttale deg, må du også ha gjort noe på havet. Jeg er veldig engasjert og synes at ting skal være rettferdige og tilrettelagte slik at de som ønsker å jobbe som fisker, skal kunne gjøre det, enten man er kvinne eller mann, gammel eller ung, alenemor eller alenefar.

Sett av 25 millioner

– Blir du møtt med mange fordommer?

– Det vil jeg si, men jeg synes også at forholdene etter hvert har blitt bedre. For min egen del skyldes det nok at jeg har bevist at det jeg gjør, å drive som fisker helt alene, faktisk er mulig å få til. Jeg får imidlertid ofte tilsnakk og beskjed om å huske på at ikke alle er som meg, men selv ønsker jeg bare å vise at det meste er mulig, også for damer, sier Skagen.

Hun har som fisker også markert seg organisasjonsmessig. Hun er medlem av Norges Fiskarlags kvinnenettverk og styremedlem i Vestvågøy fiskarlag. Hun er også 1. vara både i landsstyret og i Nord Fiskarlag.

Mannlige fiskere som har vært skeptiske til Sisilie Skagen, har kanskje også grunn til å være litt takknemlige.

Hun har nemlig vist seg å være en verdifull skreiambassadør for Norges sjømatråd i Tyskland.

Videoer som er laget mens hun utøver fiskeryrket, skal være sett av 25 millioner i Tyskland. Rettighetene til dette materialet skal også ha vært vist i andre land.

– Dette har vært en artig utfordring, selv om jeg egentlig bare har gjort det jeg vanligvis gjør til daglig, for å være et ansikt utad i en kampanje. Stoffet har også vært brukt til markedsføring på butikker, i aviser og i dameblad som retter seg mot et yngre publikum i Tyskland. Kampanjen skal ha bidratt til fin økning i salgstallene for skrei i Tyskland, sier 30-åringen.

Les også Fisker og alenemor Sisilie (27): – Folk spør meg hvor ungen er, ikke hvor mye fisk jeg fikk

Fryktelig skummelt

Kanskje lå det i kortene allerede fra fødselen av at Sisilie Skagen skulle bli fisker.

– Faren min er fisker. Jeg var med han på havet helt fra jeg var liten og lærte tidlig å skjære torsketunger. Senere har jeg gått gradene i yrket, forteller hun.

Likevel gjennomgikk hun tre svangerskap, tok utdannelse som helsefagarbeider og arbeidet i åtte innenfor psykisk helse hjemme på Andøya, før hun tok en avgjørende beslutning.

– Allerede mens unge nummer to bare var ett år, ble jeg gravid for tredje gang. Under permisjonen tok jeg den endelige bestemmelsen om å bli fisker. Jeg fikk tatt sikkerhetskurs i 2017, skaffet meg fagbrev som fisker og tok permisjon fra jobben for å satse på fulltid på et liv som fisker. Året etter kjøpte jeg meg inn i sjarken til pappa og da var jeg i gang, forteller Skagen.

Senere traff hun en kjekk fisker fra Stamsund og flyttet dit med sjarken og ungene sine i desember 2021.

– Pappa syntes det var helt forferdelig at jeg skulle ta med meg båten til Lofoten og drive fiske helt alene. I januar i fjor begynte jeg som alenefisker. Det var fryktelig skummelt den første tiden, men etter hvert gikk det greit selv om det inn imellom var mye frustrasjon og mange tårer. Det ble i perioder litt i meste laget å skulle rekke over. I tillegg til jobben min som fisker, skipper, maskinist og reder, skulle jeg også være mor, rekke barnehagen, sjekke lekser, delta på foreldremøter og så videre. På ett eller annet vis fikk jeg det til, konstaterer hun.

Finner motivasjon

Livet som fisker og småbarnsmor har gått greit også i år, men Sisilie Skagen hadde gjerne sett at hun kunne slippe å ro fiske alene.

– Det er mye å holde styr på; bruk, fisk, båt og papirarbeid. Noen ganger kan det bli for mye jobb, men økonomien tillater ikke å være to ombord. Så langt har jeg ikke vært fristet til å gi opp, men det er viktig å kjenne sine egne begrensninger, har hun erfart.

– Av og til skulle jeg ønske at jeg ikke var så sta, men at jeg kunne slippe tak i jobben nå og da. Pappa pleier å si at jeg ikke har vett nok til å gi meg mens leken fortsatt er god. Han har nok litt rett, men samtidig er det staheten min som gjør at jeg lykkes. Jeg finner også mye motivasjon i å vise andre at det er mulig å nå de målene man setter seg, bare man vil det sterkt nok.