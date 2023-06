Styresmaktene jobbar med å få fleire kvinner til yrket, og nyleg vart Likestillingsstrategien for maritim næring lagt fram på Stortinget.

Men dei gjer ikkje nok, meiner fiskar Sisilie Skagen.

– Det er tydeleg at ting tek lang tid. Dei har jo kome med ein likestillingsstrategi, men tiltaka er ofte kursing mot trakassering og den type ting. Men dei må jo også ta vare på dei som kjem inn i yrket.

Sisilie håper på betre rettigheita for kvinnelege fiskarar. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Her siktar ho til eit spesifikt problem. Loven seier at fiskarar må hente opp fangsten sin kvar dag. Det betyr at dersom ein må vera heime med sjuke barn kan ein få bot på fleire tusen kroner frå Fiskeridirektoratet.

– Så vi har rett og slett ei ordning vi ikkje kan nytte av, og vere heime med sjuke barn. Det er også forbode å la andre røkte bruket den dagen. Då står ein der og har eit problem, seier Skagen.

Les hele svaret til Fiskeridirektoratet nedst i saka.

Jobbar for likestilling

Skagen er medlem av «Ho Fisker», som er ein organisasjon for kvinnelege yrkesfiskarar, som jobbar for å fremme likestilling på sjøen.

Sist veke var dei på Stortinget for å snakke med fleire departement om utfordringar knytt til det å vere kvinne og foreldra i fiskaryrket. Og korleis lovar og reglar til tider jobbar mot kvarandre.

Skagen fortel at ho drog til Stortinget for å rette eit lys på fleire av dei utfordringane som kvinnelege yrkesfiskarar møter i kvardagen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi var så heldig å få møte dei ulike departementa og kome med våre syn på ein del saker om regelverk som gjerne kryssar kvarandre. Eller som ikkje har vore tenkt på før, seier Skagen.

Ho meiner dei ulike departementa må samarbeide for å finne løysingar, som gjer det enklare å ha likestilling i fiskeria.

Kan ikkje få hjelp

Regelen med at bruket hennar skal røktes kvar dag gjeld også om ho er sjuk sjølv. Då kan ho heller ikkje få nokon til å røkte for ho.

– Eg og sambuaren min har fem barn til saman. Vi er begge fiskarar, og sjansen er stor for at nokon av dei blir sjuk i løpet av vinteren. Så om eg må vere heime med sjukt barn, så er det ikkje slik at han kan røkte mitt bruk. Sjølv om begge er fiskarar og vi kjem frå same husstand, så får han ikkje lov å hjelpe meg, seier Skagen.

–Kvifor ikkje?

– Det er fordi det er min fisk som er i garna. Då blir det dårlegare fisk og eg vil få bøter i staden for at eg ringer han og han ordnar det.

Barna til Sisilie er vant med å vera med mamma på jobb. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Får ikkje levert i barnehagen

Det er også utfordringar med landingsføreskrifta, fortel Skagen.

Ho fortel at det er vanskeleg å rekke barnehagen med de reglane som ligg føre no.

– Vi skal kontrollerast, melde inn fangst og kome til land. Men da rekk vi ikkje å levere og hente i barnehagen. For å rekke barnehagen, så må vi forlate kaia, og det er ikkje lov. Vi skal ligge der å vente på setelen, seier Skagen.

Her har dei fått fritak for dette i eit par månadar frå januar til april, men det har dei ikkje resten av året.

Ho seier at dette er eit regelverk som er gått ut på dato.

– Dette gjeld også fedrar. Det har kanskje vore like vanleg, men i eit likestilt samfunn er også fedrar heime med sjuke barn.

Og om ho melder inn at ho har sjukt barn tek det fem veker før ho får svar, seier Skagen.

– Korttidssjukdom burde vere enklare.

Sisilie meiner dei ulike departementa må samarbeide for å finne løysingar, som gjer det enklare å ha likestilling i fiskeria. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Tek ungane på havet

– Eg har jo teke mine ungar med på havet, og det er ikkje alltid at eg ønskjer det eller er moglegheiter til det. Det er ei påkjenning å skulle ta vare på små barn på same tid som ein har eit av verdas farlegaste yrke, seier Skagen.

Problematikken knytt til røkteplikta har ho teke opp fleire gongar dei siste åra med fiskeridirektøren og andre, men det har ikkje blitt gjort noko, seier ho.

– Eg har vore nøydd til å ta dei med ut i båten sidan dei var to år, og det er ikkje ønskeleg. Og spesielt når eg jobbar aleine.

Skagen seier at fleire stortingpolitikare har blitt overraska og oppgitt når ho fortel dei om detta.

– Dei som til dømes sitt på helse eller på familie og arbeid dei er jo ikkje like obs på dei problemstillingane vi har i fiskerinæringa. Det skulle nok vore litt meir samarbeid mellom etatane. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå dei, og at det er bra at vi set fokus på dette, seier ho.

Kan få dispensasjon

I ein e-post frå Fiskeridirektoratet skriv dei at det er mogleghetar til andre å røkte bruket dersom uventa hendingar skjer.

Da må fiskaren ringe til direktoratet å få ein dispensasjon.

– Då kan eg risikere og møte på 5 vekers behandlingstid, akkurat som at eg kan risikere at det ordnar seg same dag. Det veit man ikkje, og man kvir ser derfor til å involvere direktoratet i tilfelle ein ikkje finn ei snarleg løysing. Det kan og vere at man faktisk ikkje kjenner nokon i same område som kan hjelpe å røkte bruket.

Skagen meiner difor at dette må lovfestens i skriftleg form. For hennar erfaring er at ulike saksbehandlera driv ulik praksis.

– Det må bli ein betre og nedskrive praksis på det. Fordi slik som reglane er no er man prisgitt at man treff på ein saksbehandlar med forståing for situasjonen. Det burde vere ein regel utan unntak at man får dispensasjon når man har et sjukt barn, seier Skagen.

Kva tenkjer du om framtida for at du skal kunne halde fram med yrket ditt?

– Eg tenkjer at det er ikkje alt som er like vanskeleg å endre. Det er ikkje så vanskeleg å ordne ein distribusjonsmoglegheit som ikkje tar seks veker å behandle.