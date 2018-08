Setter alle mikrofly på bakken: – Vi ønsker å ta en pust i bakken

Det opplyser forbundet på sine nettsider.

– Det har vært noen hendelser med mikrofly den siste tiden, og vi ønsker å ta en liten pust i bakken, sier president Rolf Liland i Norges Luftsportforbund til NRK.

Han presiserer at det ikke er flyene det er noe galt med. Men pilotenes flybevis er suspendert inntil de lokale klubbene har fått gjennomført et sikkerhetsseminar.

– Alle mikroflyklubbene vil avholde disse kursene så snart som mulig, forhåpentligvis i løpet av torsdag eller fredag.

Mikrofly havarerte - to omkom

I går havarerte et mikrofly i Meløy kommune i Nordland og to personer er bekreftet omkommet. Det er på bakgrunn av denne ulykken at tiltaket fra forbundet blir satt i verk.

– Tiltaket har ingen konkret forbindelse med ulykken i går, men den utløste det at vi føler vi har behov for å gjøre dette som et forebyggende tiltak. Vi vet ingenting om ulykken foreløpig, men den sier oss det at vi nå kanskje har behov for en pust i bakken for å minne alle medlemmene våre om hva vi holder på med, sier Liland.

I sikkerhetsseminarene som skal avholdes de nærmeste dagene vil klubbene også gjennomgå andre ulykker og hendelser den siste tiden.

Fra 2002 og frem til i går har minst 11 personer omkommet i ulykker med mikrofly.

NRK har tidligere skrevet at ulykkesraten er 16 ganger større enn for passasjerfly og tre ganger så stor som for vanlige småfly.

Liland opplyser at han regner med at den vanlige trafikken med mikrofly vil være oppe igjen til helgen.

Fakta om mikrofly og ulykker de siste årene Ekspandér faktaboks * Et mikrolett luftfartøy med maksimalt to seter. Maksimal vekt er 300 kilo, inkludert drivstoff og personer, for et fly med ett sete. For tosetere er maksimalvekt 450 kilo. Minste styrbar hastighet er 65 kilometer i timen. * I Norge er mikroflyging underlagt Norges Luftsportforbund (NLF). * I 2015 fantes det ti mikroflyklubber i Norge, med drøyt 220 luftdyktige mikrofly og 1.000 medlemmer. * Minstealderen for å begynne å fly mikrofly er 16 år. For å få flygebevis må man ha fylt 17 år. Den som ønsker å ta et mikroflybevis, må gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring. * To personer omkom natt til onsdag 29. august da et mikrofly havarerte i Meløy kommune i Nordland. * 25. august krasjlandet et mikrofly utenfor Norheimsund i Kvam i Hordaland, men føreren slapp uskadd fra hendelsen. * I mai ble to personer brakt til sykehus etter at et mikrofly traff bakken like etter avgang på flyplassen i Ørsta i Møre og Romsdal. * I juli 2015 omkom en mann i en mikroflystyrt ved Hamar. En annen mann ble alvorlig skadd. * I november 2014 ble en mann skadd da han styrtet med et mikrofly i Østfold. * I april 2014 mistet to flygere livet da et mikrofly styrtet på Voss. * I perioden mellom 2002 og 2014 omkom åtte personer fordelt på fire ulykker i Norge. Kilde: NTB

Underlagt sikkerhetssystem

Alle som skal fly mikrofly i Norge er underlagt sikkerhetssystemenet til mikroflyseksjon til Norsk Luftsportsforbund. Denne myndigheten har forbundet fått delegert fra Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet.

Mikroflybevisene suspenderes nå inntil innehaver har gjennomgått et sikkerhetspakke i regi av egen klubbs operative ledelse, og etter forbundets retningslinjer. Det skal kvitteres ut av operativ leder eller den forbundet bemyndiger for gjennomført seminar, skriver forbundet i pressemeldingen.

I 2015 fantes det ti mikroflyklubber i Norge, med drøyt 220 luftdyktige mikrofly og 1000 medlemmer.

Et mikrofly er et mikrolett luftfartøy med maksimalt to seter. Maksimal vekt er 300 kilo, inkludert drivstoff og personer, for et fly med ett sete. For tosetere er maksimalvekt 450 kilo. Minste styrbar hastighet er 65 kilometer i timen.

Minstealderen for å begynne å fly mikrofly er 16 år. For å få flygebevis må man ha fylt 17 år. Den som ønsker å ta et mikroflybevis, må gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring.