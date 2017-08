Sender spørsmål til statsråd

Kjell-Idar Juvik (Ap) vil at Statens Naturoppsyn (SNO) skal behandle saken rundt den eventuelle bjørnen i Hemnes på nytt, skriver Rana Blad. Nå skal Juvik sende et skriftlig spørsmål til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen, i håp om at saken skal bli vurdert på nytt.